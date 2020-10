Un chapulín por excelencia en el Sol Azteca

-------------

El que ya eligió un partido para hacer activismo político, aunque sea por corto tiempo, es el diputado Servando de Jesús Salgado Guzmán, motejado como ’El Puma’, quien este lunes anunció públicamente su incorporación al PRD, ya que –dijo– ’es un gran partido político, con pensamientos de izquierda y por eso me vine para acá, porque coincidimos en ideales y filosofía; por eso hoy es la primera vez que me afilió a un partido político, ahora sí puedo decir que estoy en el mejor partido que es el PRD’.

Desde hace algunos meses, a Servando Salgado se le ha visto muy cerca del ex alcalde de Acapulco y aspirante a la gubernatura por el PRD, Evodio Velázquez Aguirre, con quien recorre algunas colonias y localidades de Chilpancingo para vender casilleros de huevo a bajo precio.

Lo cierto es que el nuevo militante del Sol Azteca es un tránsfuga o chapulín por excelencia. O sea, un personaje poco confiable, pues en menos de tres años ha formado parte de dos bancadas en el Congreso local: el PT y Morena.

Y eso no es todo.

Antes de llegar al PT, el también dirigente transportista en la región Centro de la entidad apoyó a candidatos del PRI. Es más, en 2018 coqueteó con el PAN para ser candidato a la Alcaldía de Chilpancingo.

Cuatro días después de haber iniciado la LXII Legislatura local (4 de septiembre de 2018) y al no lograr ser coordinador de la representación del PT en el Congreso, Servando Salgado se sumó a las filas de Morena, con el argumento de que no coincidía con la ideología del dirigente petista en la entidad, Victoriano Wences Real.

Y en conferencia de prensa aclaró que no negoció nada con Morena.

’La mía fue una decisión razonada, coherente con mis ideologías. Me sumo a Morena desde un principio, no a mediados, no cuando me necesitan para votar, no lo hago por beneficios personales. Me sumo a Morena sin beneficios personales y sin negociar alguna posición’, dijo.

Que conste, aseguró tener varias ideologías. Por lo que puede ser de izquierda y de derecha a la vez.

En esa ocasión abordé el tema y pregunté: ¿Confían realmente los dirigentes de Morena en éste personaje que de un año a la fecha coqueteó con el PAN y el PRD, y que utilizó al PT para lograr un objetivo político?

Un año después, el 10 de septiembre de 2019, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Antonio Helguera Jiménez, notificó a la Mesa Directiva la expulsión de Servando de Jesús Salgado Guzmán como miembro de la bancada de Morena.

Al enterarse de esa situación, ’El Puma’ presentó un oficio en el que pidió la ratificación como integrante de ese grupo parlamentario. Pero no lo logró. Fue corrido vergonzosamente de Morena.

A partir de ese entonces se declaró diputado ’independiente’, aunque desde hace varios meses se le ha visto junto a Evodio Velázquez y al coordinador de la bancada del PRD y fallido aspirante a la dirigencia estatal de dicho instituto político, Bernardo Ortega Jiménez.

Hoy Servando presume que es miembro del PRD. Y es entendible. Necesitaba cobijo político para no vivir fuera del presupuesto, pues en menos de once meses se le acabará la jugosa dieta legislativa y otros emolumentos que percibe como miembro de la LXII Legislatura.

Veremos cuánto dura su romance con el Sol Azteca y su fidelidad a la corriente política de Evodio Velázquez, porque también es obvio que simpatiza con el proyecto de Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la gubernatura de la entidad. Sí, igualito que el alcalde de Chilpancingo Antonio Gaspar Beltrán, quien tiene un pie dentro del PRD y otro en eso que llaman Cuarta Transformación.

El chapulineo está a la orden del día. ¡Aguas!

ENTRE OTRAS COSAS… Luego de los triunfos que su partido obtuvo el domingo en los estados de Coahuila e Hidalgo, el dirigente del PRI en Guerrero, Esteban Albarrán Mendoza, señaló que ’el tricolor está de regreso en el ánimo de la sociedad mexicana’ y que, sobre todo, deja en claro que el mejor activo político (del partido) son los buenos gobiernos y en el caso de Guerrero, transita por ese camino con el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Ojalá en las elecciones del próximo año el tricolor no se equivoque y elija a los mejores candidatos para contender por los diferentes cargos que se disputarán en la entidad.

Es claro que en Coahuila e Hidalgo el otrora poderoso partido de Estado se unificó y mandó a la competencia electoral a sus mejores cuadros. Y lo resultados ahí están. Morena fue el gran perdedor.

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias