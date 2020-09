Un clarísimo ejemplo a propósito de la educación

Carlos Ravelo Galindo, afirma:

Nos cuentan que un niño pequeño, vecino de un gran taller de escultura, entró un día y vio un gigantesco bloque de piedra.

Dos meses después al regresar encontró en su lugar una preciosa estatua ecuestre. Y preguntó al escultor:

Cómo sabías que dentro había un caballo.

Inocente consulta que nos permite a nosotros responderla con esta verdad.

Has pensado que la verdadera genialidad del educador no consiste añadirle al niño las cosas que le faltan. Sino en descubrir lo que ya cada pequeño tiene al nacer.

Y saber sacarlo a la luz.

Nos parece que muchos padres y educadores se equivocan cuando luchan para que sus hijos se parezcan a ellos o algún otro personaje.

La educación es la clave para el desarrollo personal y el futuro de las sociedades. Abre oportunidades y reduce las desigualdades.

Es un eslabón importante para consolidar la democracia en México, ya que constituye los cimientos para construir sociedades informadas y tolerantes.

Por ello que urge garantizar el derecho a la educación en México, como afirma, la Confederación Nacional de Profesionistas y Jóvenes de México, CONAPRO.

Y explica la razón:

Quedan en el desamparo miles de alumnos de grupos

vulnerables.

En Chiapas, Oaxaca, Veracruz, ciudad de México, Hidalgo, estado de México, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Baja California Sur, algunas entidades afectadas.

El gobierno federal debe hacer un esfuerzo mayor para garantizar el derecho a la educación de miles de alumnos incluidos en los grupos vulnerables,

Su presidente, Silvio Octavio García Rodríguez afirmó que entre los estudiantes vulnerables están los alumnos discapacitados, de comunidades minoritarias o desfavorecidas, desplazados, refugiados y aquellos ubicados en zonas remotas que, incluso, carecen de energía eléctrica, entre otros muchos más.

Mencionó comunidades ubicadas en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, ciudad de México, Hidalgo, estado de México, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, entre otras, donde predominan estas características.

El ingeniero García Rodríguez recordó que la pandemia del Covid-19 ha causado la mayor irrupción que ha sufrido nunca la educación en nuestro país y en el mundo.

Pero recordó que la sociedad mexicana ha salido adelante de eventos traumáticos históricos.

Es cierto que antes de la pandemia por el Covid-19 sufrimos una crisis en materia de educación, un número inaudito de deserción escolar, pero debemos activar la imaginación cultural y científica para sacar adelante a nuestras generaciones más jóvenes.

De no hacerlo, tendremos repercusiones sumamente importantes en rubros de nutrición infantil, matrimonio infantil e igualdad de género con preocupantes muy severas.

Vivimos un momento decisivo para los niños y los jóvenes de todo el mundo’, expresó.

Sin duda alguna, recordó García Rodríguez, es que, una vez que la transmisión del Covid-19 esté controlada, habrá que devolver a los alumnos a la escuela y las instituciones de enseñanza de la manera más segura posible.

Tenemos una oportunidad generacional de Re imaginar la educación y la enseñanza.

Podemos dar un salto y avanzar hacia sistemas progresistas que impartan educación de calidad para todos, como trampolín para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Y para lograrlo, necesitamos invertir en la alfabetización y la infraestructura digitales. Evolucionar hacia el aprendizaje de cómo aprender. Revitalizar el aprendizaje continuo y reforzar los vínculos entre los sectores formal e informal de la educación.

Tal como planea el señor de las mañaneras y lo ejecutan su secretaría de educación.

Y más que nadie nuestros amados profesores de ambos géneros.

