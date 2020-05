Un conocido actor y activista pro-vida recita online el rosario ’por todo el mundo’

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. Mayo 13, 2020.- No hay nada más emocionante que levantarse por la mañana y luchar por lo que crees. El objetivo de Eduardo Verastegui era reunir al menos a 50.000 personas para rezar el rosario ’por todo el mundo’

El dinámico, sonriente y cordial Eduardo Verastegui, conocido actor, músico y productor de cine, pero también activista pro-vida, ha estado mostrando su cariño y apoyando amigos y conocidos de las redes sociales desde el comienzo de la epidemia del coronavirus. A través de Internet cuenta por ejemplo cómo hacer un delicioso postre o un buen café. Pero también, cada día, reza la oración ’por todo el mundo’ con un rosario en la mano.

Todos los días a la 1 de la tarde, hora de México, Eduardo comienza a rezar online en su casa, frente al hermoso icono de Nuestra Señora de Guadalupe, la santa patrona de México. Reza por todos los que están sufriendo con el Coronavirus y también por los niños no nacidos y todos aquellos luchadores en la defensa de la vida.



Con Eduardo se unen personas de diferentes países y continentes, la mayoría naturalmente de América Latina. Escriben sus intenciones para que puedan ser leídas ’en vivo’ durante casi una hora, uniéndose al rezo del rosario.



Una persona puede cambiar tu vida

Durante sus intervenciones el actor ha contado muchas veces su vida que podría resumirse en una importante y hermosa frase: Cada día tienes que luchar y levantarte.



En su testimonio Eduardo Verastegui explica que tenía todo lo que aparentemente puede complacer a un joven, tenía un ’mundo a sus pies’: fama, popularidad y sueños que se pueden cumplir en cualquier momento. Sin embargo, el artista seguía buscando y su sensibilidad no le permitía seguir la ’ola de la fama’.





Su trabajo en la película ’Bell’, cuyo lema eran las palabras, se convirtió en un gran avance en su vida: ’Una persona puede cambiar tu vida’. La película fue considerada una película pro-vida.



En una ocasión, mientras se preparaba para su trabajo en la película, fue a una clínica de abortos en San Francisco. Se sorprendió de que hubiera chicas muy jóvenes esperando un hijo y que pensaran en abortar. También se dio cuenta de que había gente en la clínica que intentaba hablar con las madres jóvenes y les pedía que no mataran a su hijo.



Las personas que querían ayudar a la pareja no pudieron comunicarse con ellos por su falta de conocimiento del idioma español. Preguntaron si alguien podía traducirles y el actor aceptó.



De forma bastante inesperada Eduardo habló con la pareja que le reconoció como un actor famoso. Hablaron durante casi 45 minutos sobre sus vidas, su fe, México, sus sueños y su trabajo. Les di un osito de peluche y un carrito- recuerda el actor – ella se puso a llorar y se fueron de la clínica.



Después de un tiempo el actor recibió una llamada de ellos. El hombre compartió la alegre noticia de que su hijo había nacido y que les gustaría darle el nombre de Eduardo. Esta experiencia fue un punto de inflexión en la vida de un actor.



’Colgué el teléfono y ni siquiera pude hablar. Esto es lo más noble que he hecho en mi vida. Fue un milagro que cambió mi vida. Fui al hospital y vi a este niño… y una semana después tenía a Eduardito en mis manos, fue una experiencia maravillosa para mí. Gracias a la ayuda de Dios pude salvar a este niño’ – recordó Eduardo.



Ahora, Eduardo es también la voz del rosario diario ’por todo el mundo’ durante la epidemia de coronavirus al pie del icono de Nuestra Señora de Guadalupe. Si quieres unirte a él en la oración ve a su perfil de Facebook.