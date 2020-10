Un crimen de corrupción

Hospital de Pemex, nido de asesinos

Un asesinato por corrupción ocurrió ante los ojos de todos los mexicanos, en este año; en el seno del gobierno que afirmó acabar con la corrupción. Lo peor, es que a meses de ese terrible asesinato, no hay un solo criminal en la cárcel. Ni funcionario, ni empresario.

El 27 de febrero, en el Hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco, 67 pacientes que recibían hemodiálisis, fueron medicados con heparina sódica, un medicamento barato que sirve como anticoagulante y antitrombótico. Durante la hemodiálisis, es común que se generen coágulos, por lo que es importante que se aplique.

Ese día, el jefe de ese departamento ordenó a las enfermeras la aplicación de un lote de heparina, que provenía de los laboratorios Pisa, de Guadalajara.

Empezaron los pacientes con reacciones de graves y el personal médico no entendían el origen. Murieron en 2 días, 6 pacientes y en varios meses sumaron 14. Se dieron cuenta que la heparina estaba contaminada. En laboratorio se descubrió la bacteria Klebsiella que enfermó a 67 pacientes.

El medicamento fue adulterado. Pisa, propietaria de la marca comprobó que era ’pirata’. El intermediario que vendió medicinas al Hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco, José Roche Pérez, tenía un domicilio fiscal en un lote baldío y, por si fuera poco, no tiene ningún antecedente. Corrupción de funcionarios de Pemex en la tierra que vio nacer a AMLO.

A 9 meses de este acto criminal todo es impunidad. Guardan silencio cómplice, desde el director de Pemex, Octavio Romero, el director del hospital, el director de compras, el gobernador Adán López, el Fiscal General, Alejandro Gertz, entre muchos más. Incluso la farmacéutica Pisa, de Guadalajara, no dice ni pío para no molestar a los políticos de la 4T.

Es una infamia de quienes juran y perjuran que en su gobierno no hay corrupción. No sólo hay una corrupción insultante, sino que lo peor es que va de la mano de la impunidad. Otra ofensa al Pueblo.

Pues la diputada por Morena, Abelina López, reconoció un soborno; un delito en el pleno de la Cámara de Diputados. Dio a un Ministerio Público 20 mil pesos para tener un juicio abreviado. Este es el pan diario en el sistema de justicia penal y administrativa en el país. ¿No se dio cuenta que cometió un delito?; debe responder ante la justicia. Entre la ignorancia, la candidez y la corrupción cotidiana. Nada es justificable.

Joel Alberto García González, Celia Maya García y Natalia Téllez Torres Orozco son oficialmente magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El 1 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Enfermedad de Gaucher, donde Takeda, biofarmacéutica con el liderazgo de José Manuel Caamaño, que investiga sobre enfermedades poco comunes, alertó sobre que sólo el 5.6% de los enfermos (2560 en México) son diagnosticados. Ese padecimiento es genético es un trastorno lisosomal que puede confundirse con cáncer en la sangre. Lo importante es que todos estemos informados de esos males.

