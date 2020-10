Un cuarto de los estadounidenses no se lava las manos con la regularidad necesaria

En plena pandemia de covid-19, el mantener medidas básicas de higiene es clave. Junto al uso de mascarillas y el distanciamiento social, la limpieza personal es un factor clave para reducir el riesgo de contagio.



Pero, de acuerdo a estudios publicados por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el 25% de los estadounidenses no se lava las manos en situaciones de gran relevancia: por ejemplo después de toser o limpiarse la nariz o antes de comer en un restaurante o en casa.



El estudio analizó los resultados de dos estudios de escala nacional, uno realizado en octubre de 2019, antes de la irrupción del covid-19, y otro en junio de 2020, en plena pandemia. De acuerdo al portal Live Science, en esos estudios se preguntó a los estadounidenses si recordaban lavarse las manos después de ir al baño, ya sea en casa o en un lugar público, antes de comer en casa o en un restaurante, antes de preparar alimentos y después de toser, estornudar o limpiarse la nariz.



Una amplia mayoría de los encuestados se lava las manos en los contextos citados, aunque no con la amplitud que se desearía, tanto para la higiene individual como para la salud pública, máxime en tiempos de una severa pandemia.



Por ejemplo, tanto en 2019 como en 2020 el 95% respondió que se lava las manos tras usar un baño público, solo el 85% dice lo mismo después de usar el baño de su casa. Esos que no lo hacen, aunque una cantidad menor en términos porcentuales, representan millones de personas si se proyectasen esos resultados a escala de la población general.



El 86% recordó lavarse las manos antes de preparar alimentos en casa, pero el resto que no lo hizo es una cantidad sustantiva.



Peores son las cifras en otros rubros, lo que supone un alto riesgo de exposición, del individuo en cuestión pero en ciertos casos también de las personas de su entorno, a toda clase de microorganismos.



Por ejemplo, en 2019 solo el 63% dijo que se lava las manos antes de comer en casa, 55% lo hace antes de comer en un restaurante y solo el 53% luego de toser, estornudar o limpiarse la nariz. Eso deja una puerta muy ampliamente abierta a los patógenos.



La irrupción del covid-19, con todo, al parecer produjo mayor conciencia pues en el estudio de 2020 los que dijeron lavarse las manos antes de comer en casa alcanzaron el 74%, mientas que los que lo hicieron antes de comer en un restaurante, y los que lo hicieron tras experimentar síntomas respiratorios, subieron al 70% y 71%, respectivamente.



Los varones se olvidan en mayor proporción de lavarse las manos que las mujeres, mientras que afroamericanos e hispanos se lavan las manos en mayor proporción tras estornudar o toser que las personas de raza blanca. Los jóvenes con frecuencia omiten también esa práctica básica de higiene.



Una frecuente y amplia limpieza de las manos es clave para prevenir el contagio de covid-19 y, también, de multitud de enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Por ello, realizar al máximo esa práctica resulta imperativo y debe ampliarse la concientización al respecto.



Y aunque puede parecer que lavarse las manos en los supuestos anteriores es algo obvio, que todo mundo sabe debe realizar, la cantidad de personas que lo omiten es importante, y por ello no debe bajarse la guardia y ha de continuarse la educación sobre la importancia crucial de la higiene personal.



Es una de las más poderosas armas para frenar enfermedades previsibles y lo es también contra el covid-19.