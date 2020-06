Un derramamiento de sangre podría ocurrir entre comerciantes y veinos de la Cabecera Municipal si la alcaldesa Olga Medina no interviene

La Paz, Mex.-Ante la falta de sensibilidad de la alcalde de este municipio, Olga Medina para escuchar las demandas de comerciantes y vecinos de la calle de Miguel Hidalgo estos hicieron un llamado urgente al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, para impedir que el domingo próximo se corra el riesgo de un enfrentamiento con la Unión de Tianguistas de esa calle, ante la apatía de la alcaldesa Olga Medina Serrano para buscar el diálogo entre ambulantes y vecinos.

Rodolfo Zavala Medina, Rosalba Serrano Ortiz, Miguel Angel Ortiz García, Hilda Barriga Guerrero, Domingo Zavala Medina, Miguel Cortés y Alberto Ortiz, al frente de 50 colonos de dicha avenida, señalaron en conferencia de prensa que mientras el gobierno local favorece a líderes de tianguistas, como la OTAM de los hermanos Cerda, los de la Av. Andrés Molina y una decena más de vendedores, a los vecinos de la calle Hidalgo les tiene prohibido expender productos como resultado de la pandemia por Covid-19.

Señalaron que de manera sospechosa, el líder de tianguistas de la Hidalgo, Guillermo Cervantes, ha rehusado llegar a acuerdos para lograr mejoras a dicha arteria en las últimas tres décadas, pero sí se ha hecho millonario cobrando diversas cantidades a sus agremiados por el uso de la vía pública los domingos.

Manifestaron que ellos, los colonos, expenden productos de lunes a sábado, sin embargo en los últimos 60 días no han podido obtener utilidades ante la prohibición oficial derivada de la pandemia por coronavirus. ’De hecho, si salimos a vender, aparecen patrullas por todos lados y decomisan nuestras mercancías, lo que es absolutamente injusto, porque todos los tianguis del municipio operan sin ningún problema’, indicaron los afectados, señalando que más de 400 personas han resultado afectadas en su economía por esta causa.

Destacaron que no están en contra del tianguis que se instala los domingos en la calle, sino contra la apatía del líder Guillermo Cervantes para gestionar bacheo, suministro de agua potable o simplemente cumplir las disposiciones federales en materia de sanidad, todo ello con la complacencia de la alcaldesa Olga Medina, a quien ’poco importa que sostengamos un enfrentamiento con esas personas’.

Advirtieron que el próximo domingo buscarán el diálogo con dichos vendedores, pero sin el concurso del dirigente Cervantes, a quien calificaron como una persona nefasta y prepotente. Si no se logra, ’no vamos a permitir que se instalen en la calle’.

Señalaron que ellos apuestan por el diálogo, y por esa razón elevan un llamado al gobernador de la entidad, pero no están dispuestos a permitir que se eternice el control de un grupo ajeno en la calle donde viven.

Cabe destacar que otros vecinos que pidieron el anonimato, señalaron que es hora de que la presidente municipal Olga Medina, ya ponga orden en esta localidad pues no es posible que a los problemas de los comerciantes, se sumen los que ocasiona la delincuencia organizada en los múltiples delitos que comente en contra de la sociedad sin que autoridad alguna ponga freno