¡Un desmadre!, política anti Covid19

No funciona el Consejo Nacional de Salud

• Muertos por Contagios más del doble

• Sin estrategia ante una segunda ola

• Terrorífico manejo de la pandemia



Queréis que alguien os quede fuertemente ligado; imponedle sacrificios.

Hugues-Félicité Robert de Lamennais, filósofo y teólogo católico francés.





Un médico que está al pie de la trinchera en la guerra contra el Covid19, a un lado de las camas de los enfermos graves, quien ha visto morir a cientos de personas por ese virus, en una plática con este reportero calificó la estrategia contra la pandemia en México, como ¡un desmadre!

La pandemia, como anillo al dedo, la usa con fines electorales y castigo a sus opositores, la política nacional de salud; no hay autoridad, respeto, orden, comunicación con la sociedad, orientación, información, exactitud en las estadísticas, logística en el manejo de medicamentos y tratamiento a los enfermos.

México, esperaba el año pasado tener este 2020 alrededor de 525 mil muertos por diversos padecimientos. Sin embargo, la cifra llegó a 718 mil, hasta el momento, lo que podríamos hablar de una diferencia de 193 mil; la totalidad por Covid, según cifras de la misma Secretaría de Salud que encabezan Jorge Alcocer y su delfín, Hugo López.

Por ello, la cifra de víctimas podría elevarse a más de 270 mil, hasta la fecha. Una cantidad superior a la de Europa y EU; naciones con cientos de millones de habitantes más.

La razón: la pandemia se maneja en forma irresponsable, sin rigor científico y sin autoridad. Aunado a ello, el Consejo Nacional de Salud, que constitucionalmente debería estar al frente de las acciones contra la pandemia con rigor científico y no político, es de ornato. Se apoderó de ella el ’rock star’ Hugo López.

Entró Europa de lleno a la segunda oleada de contagios y muertos, la misma historia de la pandemia de la Gripe Española, en 1918. Si Europa y EU, no están preparados, México estamos abandonados a nuestra suerte.

No se trata de mensajes de ’quédense en casa’; se trata de acciones de autoridad. Otro encierro, sería catastrófico para la economía; no hay estrategia, ni logística, ni mucho menos autoridad. Todo por motivos electorales.

Mientras la clase política nacional e internacional no quieren verse como la bruja de Blanca Nieves, siempre acuden a su espejo para ver quien es el más bonito. Su fantasía la quieren perpetuar a pesar de los muertos de cientos de miles de seres humanos.

Muchos serán acusados por sus pueblos de negligencia criminal. Al tiempo.

PODEROSOS CABALLEROS

FALCON-IMSS

El coordinador de UMAES del IMSS, doctor Efraín Armendáriz, opera para la empresa Instrumentos y Equipos Falcón, para obstaculizar a las demás empresas que prestan los servicios integrales de laboratorios de análisis clínicos y bancos de sangre. La estrategia es para que Falcón se quede con los contratos que Armendáriz quiere ’tronar’. Porque actualmente la empresa Falcón está en proceso de venta y tener más contratos en el IMSS, incrementa su costo de venta.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

ANAM

Iñaki Landáburu, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas informó que, de acuerdo con el índice mensual de esta asociación, en septiembre las ventas de alimentos en tienditas de pueblo y tienditas de la esquina se dispararon 13.3%, manteniendo un crecimiento anualizado de 11%. Llama la atención que en la región VI, que agrupa a algunos de los estados más pobres del país como Chiapas y Oaxaca, las ventas crecieron 14.2% y sumaron 4 mil 452 millones de pesos, que significan el 25% de las divisiones en que se divide el país.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected] @vsanchezbanos