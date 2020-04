Y cuando despertamos, el enemigo seguía ahí. La violencia, la impunidad, la injusticia y el olvido seguían siendo la constante en contra de las mujeres.



La marcha del 8 de marzo y el llamado a un paro de mujeres para el día siguiente, fueron dos jornadas exitosas, que dejaron en claro la necesidad de revertir esas tendencias abusivas, machistas y poco igualitarias que continúan vigentes en el México del Siglo XXI.



Sus consignas repicaron fuerte y nadie puede jactarse de no escucharlas, especialmente por el sentimiento puesto en ellas y por tratarse de consignas repetidas antes y que nadie tomó en cuenta y que durante la marcha taladraron los oídos de todos, incluidos aquellos que vejan y abusan de las mujeres.



Pero si la marcha de miles de mujeres impactó fuertemente, el día siguiente nos deja en claro la valía de las mujeres en las actividades cotidianas.



Un día sin mujeres mostró a una Ciudad de México desierta, desolada, sin la presencia femenina en el transporte, ni en las calles y escasamente algunas manejando. Bancos con poca afluencia, escuelas cerradas, dejando en claro la ausencia de mujeres en ese tipo de negocios.



Las estaciones de radio y de televisión funcionaron sin la presencia de mujeres conductoras de noticiario, programas de entretenimiento y en algunos casos fueron reemplazadas el lunes por hombres, pero en varias frecuencias de la radio optaron por ocupar el par de horas de esos programas para difundir música variada.



Hacía mucho tiempo que una convocatoria como la del paro de mujeres no recibía tanto respaldo y la respuesta femenina de domingo y lunes es sumamente ejemplificante, aunque ahora habrá que esperar lo que suceda después de ello.



La ocasión es maravillosa, como para que autoridades y el género masculino entiendan la importancia de eliminar la violencia que impera todavía en muchos hogares y encontrar los métodos para desterrar los insultos, agresiones y, especialmente, los feminicidios, pero sobretodo que sirva para educar a las actuales y nuevas generaciones sobre el papel que tiene la mujer en la sociedad y su importancia dentro de ella.



Las oportunidades de empleo deben ser parejas, tanto en cargos como en remuneraciones, sin distingo de sexo y aunque en el Poder Legislativo existe la equidad de género con el reparto por igual de candidaturas, aunque no representa exactamente el 50 por ciento de representatividad como se pretende.



Un día sin mujeres resultó un extraordinario ejercicio por parte de las féminas que se espera tenga una pronta respuesta para desterrar el terror que viven algunas y equilibrar criterios, pero también para que las autoridades respondan a los requerimientos expresados y que no haya necesidad de mostrar el músculo del género en demanda de justicia.



Esperemos que las próximas marchas de conmemoración del Día de la Mujer sean festivas y no motivadas por actos de reclamo.



El futbolista ecuatoriano Renato Ibarra selló su suerte en México con la agresión de que hizo objeto a su pareja sentimental y la hermana de ella. Destacado en las canchas, pero dejando mucho que desear en el plano personal.



