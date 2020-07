Un diálogo para superar la crisis: Héctor Apreza

Más allá de ideologías y de intereses políticos electorales, se debería hacer eco a la convocatoria que desde el Congreso local ha hecho el diputado Héctor Apreza Patrón.

La salud de los guerrerenses, en riesgo por la pandemia del Covid-19, la falta de empleos y la crisis económica son motivos suficientes para hermanarse y buscar coordinadamente la manera de superar estos retos.

Durante el ejercicio de informar al Congreso acerca de las múltiples acciones y manejo de recursos para enfrentar el Covid-19, por parte del gobernador Héctor Astudillo Flores, del secretario de Salud, Carlos de la Peña, y de Finanzas, Tulio Pérez Calvo, destacó el llamado del coordinador de la fracción priista.

Su llamado está dirigido a todos los actores políticos, económicos, académicos y sociales.

Su propuesta es la de ’impulsar un diálogo estatal para la construcción de estrategias y acciones que nos permitan superar la coyuntura de la crisis y enfrentar los problemas ancestrales de Guerrero.’

Apreza es uno de los diputados con mayor experiencia de esta legislatura, quien reconoce que los guerrerenses ’estamos conscientes de que el gobierno del estado ha hecho mucho, ha hecho lo suyo en términos de atender con responsabilidad lo que le toca.’

Ante la etapa complicada de crisis económica derivada de la pandemia, se suma a las voces que claman unidad entre los guerrerenses para fortalecer el vínculo de confianza entre los ciudadanos y los poderes públicos.

Habrá que recordar que el coordinador de la fracción tricolor, es uno de aquellos legisladores que una y otra vez ha lanzado llamados a la unidad con sus pares diputados para fortalecer el poder legislativo.

Por eso no es raro que además de reconocer como inédito que el gobernador, acompañado por los secretarios de Finanzas y de Salud, explicaran a los diputados lo que se ha hecho para atender esta pandemia, cuánto ha costado y de dónde se ha obtenido recursos, durante su discurso definiera que la salud de una democracia se mide por el fortalecimiento del diálogo entre los poderes públicos, y señalar que ’aquí no valen las descalificaciones, no valen las lamentaciones, ni el señalamiento de culpables.’

Propuso aprender de esta experiencia que dejará esta pandemia para reconocer errores e insuficiencias, pero asumiendo el reto que representan los meses que vienen y sumarse a la palabra del gobernador para fortalecer el sistema de salud.

’No olvidemos –dijo- que un pueblo sano, es un pueblo que puede ser próspero, no olvidemos que un pueblo sano es un pueblo productivo.’

Apreza, quien es otro de los activos políticos de valor para el Revolucionario Institucional, y está dentro de la terna de donde saldrá el candidato a la gubernatura, junto con Mario Moreno y Manuel Añorve, reconoce como importantes las acciones impulsadas por el gobernador del estado, que han fortalecido la gobernabilidad, y porque no ha habido violencias, no ha habido saqueos.

Y en esta coyuntura de crisis de salud y económica considera necesario impulsar un diálogo estatal para construir estrategias y acciones que permitan superar la coyuntura de la crisis y enfrentar los problemas ancestrales de Guerrero.

Al redondear sus ideas, propone que debe ser desde la diversidad de opiniones e ideologías, como se debe reconstruir un pacto social y político para enfrentar los ancestrales retos y los nuevos desafíos.

Esto permitirá recuperar la confianza de la gente, con trabajo, compromiso y resultados, como legisladores, como ciudadanos.

En última instancia se trata de cuidar la vida cívica y política del país, por lo que se debe evitar que la crisis sanitaria que profundizó la crisis económica, ’no se convierta en una crisis política que enfrente al país y que haga que demos pasos hacia atrás en la democracia del país.’

La convocatoria está en el aire.