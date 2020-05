Un error, reactivar actividad económica en zona Norte: alcalde de Iguala

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 14 de mayo de 2020.- El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera advirtió que los habitantes de ese municipio y de la región Norte en conjunto, viven un alto grado de vulnerabilidad ante la próxima reanudación de actividades económicas, ’aún donde no hay casos confirmados’ de Covid 19.



Jaimes Herrera indicó en entrevista telefónica que la representación comercial de Iguala y al ser un punto de convergencia de distintas ciudades, pone aún más en riesgo no solamente al municipio que gobierna, sino a Taxco y a toda la región Norte.



’Veo como un error que la región incorpore municipios a la actividad económica en este momento, aunque fueran lugares que no sean Iguala o Taxco, porque la comunicación comercial es muy estrecha entre los municipios de la región’, expresó.



Jaimes Herrera destacó que desde hace dos semanas, el Hospital General de Iguala se ha saturado en diferentes ocasiones, al igual que el del IMSS en esa ciudad.



Incluso, añadió que en distintas ocasiones, no han podido ser trasladados los pacientes que lo requieren a Chilpancingo o Acapulco, porque también saturan el servicio, dado que el aumento en la demanda de camas por pacientes con síntomas de Covid 19 aumentó estrepitosamente. Asimismo planteó la masificación de las pruebas para la detección del virus y no temer a los resultados por muchos que éstos sean, pues sólo localizándolos se podrán aplicar medidas específicas en colonias donde hay más casos.



Fuente: Quadratín