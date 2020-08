Retomado de Milenio, agosto 24 de 2020



CIUDAD DE MEXICO, A 24 de agosto.- Un estimado de 211 mil 223 son los hogares detectados en el Estado de México que no cuentan con algún equipo de televisión ya sea análogo o digital, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) con corte a 2018. Cabe señalar que las clases para este ciclo escolar comienzan este lunes 24 de agosto y, al menos en el nivel básico, la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con una barra programática para transmitir los contenidos de este periodo derivado de la pandemia del covid-19. Te recomendamos... Más de 3.3 millones de alumnos regresan a clases a distancia en EdomexVecino se oponen a librería comunitaria en Naucalpan La encuesta indica que hay 4 millones 584 mil 669 hogares en la entidad mexiquense, pero de estos 95.4 por ciento sí cuenta con televisor, sin embargo, 4.6 por ciento no lo tiene. El mercado de este tipo de dispositivos está dividido en dos clases. El primero de ellos es el de tipo analógico que funciona con base a las antenas para recibir la señal; de este tipo en la entidad fueron contabilizados 998 mil 261 hogares que solo tienen este tipo de televisor. En el caso de la televisión digital que recibe la señal más clara, con menor errores y con otro tipo de codificación, está presente en unos 2 millones 489 mil 361 mil hogares, equivalentes a 56.9 por ciento. Asimismo, hay 885 mil 824 mil hogares iguales a 20.3 por ciento de la población total que cuenta con los dos tipos de televisión. Disponibilidad de servicios La penetración de la televisión está fragmentada en lo que refiere a la televisión de paga, ya que el ENDUTIH refiere que de los 4.5 millones de hogares de la entidad mexiquense, en 35.6 por ciento – 1 millón 633 mil 262- sí cuentan con la posibilidad de contratar este servicios, pero en 64.4 por ciento – 2 millones 951 mil 407- no se cuenta con este servicio. Derivado de la crisis sanitaria por covid-19, la SEP optó por iniciar el siguiente curso escolar 2020-2021 a través de televisión, para evitar que los estudiantes se expusieran a contagiarse en los salones de clases. Convenio con televisoras Para ello, el gobierno federal firmó un convenio con cuatro de las televisoras privadas más importantes para difundir estos programas a través de señales de televisión abierta, por lo que los estudiantes podrán continuar con sus estudios. Para entrar a las clases es necesario activar la programación de los televisores, realizar un escaneo de los programas disponibles y localizar aquellos en los que serán transmitidas las clases. Cabe señalar que el gobierno optó por la televisión abierta sabiendas que no todos tienen acceso a internet o a televisión de paga. https://www.milenio.com/politica/comunidad/edomex-carecen-television-200-mil-hogares