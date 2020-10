Un excelente candidato a la Rectoría

El doctor Héctor Coronel Brizio debe ser nominado

La Junta de Gobierno decidirá al futuro funcionario

Reúne experiencia administrativa y formación académica



Aunque todavía falta algún tiempo para que la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana empiece a integrar la lista de los posibles aspirantes a suceder a la actual rectora Sara Deifilia Ladrón de Guevara, el solo hecho de que se mencionara al doctor en filosofía Héctor Francisco Coronel Brizio como uno de los posibles, provocó en las benditas redes sociales que se hicieran comentarios a favor de su persona.



Como es sabido, el doctor Héctor Coronel Brizio, es actualmente director general de Administración Escolar de la Máxima Casa de Estudios.



Pero además, por su formación y experiencia dentro de las aulas y la administración de la Universidad Veracruzana es un digno representante para ocupar la Rectoría de la UV.



Tiene una sólida formación profesional, no solo como licenciado en Estadística, sino porque además cuenta con la maestría en Estadística e Investigación de Operaciones por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México.



También dentro de su preparación académica tiene el grado de Doctor en Filosofía (Ph.D) por el Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Simon Fraser de la Columbia Británica en Vancouver, Canadá.



En el sector educativo, se ha desempeñado como Subdirector de Educación Universitaria y Director General de Evaluación y Control Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz.



El doctor Héctor Coronel Brizio actualmente trabaja en las áreas de Sistemas Complejos, modelos estadísticos en Física, en finanzas y en Econofísica, donde ha hecho aportaciones importantes en las áreas del ajuste de distribuciones con leyes de potencia asintóticas.



Tiene más de 20 artículos publicados en revistas internacionales indexadas, con más de 80 citas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con Nivel I y Perfil PROMEP. Arbitro de las revistas, PLOS ONE, British Journal of Mathematics & Computer Science.



Ha impartido más de 50 cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado; dirigido más de 25 tesis de nivel licenciatura, maestría y doctorado.



Competencias: Computación, Análisis de datos, MAPLE.



Dentro de sus actitudes tiene buena disposición para trabajar en equipo,



Destacan sus valores de rigor, honestidad, responsabilidad, y ética profesional.



El doctor Héctor Coronel Brizio es hijo del Dr. Pedro Coronel Perez, un destacado y reconocido xalapeño que ocupó diversos cargos en la administración pública del sector salud y en la Universidad Veracruzana igualmente desarrollo una gran labor en favor de la docencia y la investigación.



Como se recordará, el doctor Pedro Coronel s inquietud por proyectarse en otras actividades, lo llevó a incursionar en la política y llegó a ser electo presidente municipal de Xalapa en el trienio 1970-1973.



Nosotros conocimos y tratamos en infinidad de ocasiones con el doctor Pedro Coronel -cuando trabajamos en la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios- porque su actividad profesional la combinó con la docencia en la Universidad Veracruzana, comenzando como académico en la Facultad de Enfermería durante cuatro años, y al fundarse la Facultad de Medicina, ingresó a la cátedra de Ginecología y Obstetricia, donde permaneció el resto de su vida.



Combinó su actividad profesional y docente con actividades en el campo de la salud, y fue nombrado subdirector de Asistencia Pública en 1980, con el objetivo de desempeñar el cargo durante dos años.



Posteriormente, es nombrado director de la Unidad de Ciencias de la Salud en la Universidad Veracruzana, campus Xalapa, de 1983 a 1986.



Fue parte del equipo de campaña a la gubernatura del C. Fernando Gutiérrez Barrios, pero, conociendo de primera mano las necesidades de salud del pueblo veracruzano, al ser electo gobernador del Estado, el señor Gutiérrez Barrios lo nombró secretario de Salud, cargo que desempeñó de 1986 a 1988.



El doctor Pedro Coronel fue designado director del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana por en 1990, y fue nombrado investigador titular a partir de 1990 hasta el 2005. Posteriormente, recibió el nombramiento de director del área de Ciencias de la Salud.



Así es que su hijo Héctor Coronel Brizio heredó las cualidades y la vocación de servicio de su padre el doctor Pedro Coronel, lo que lo ha llevado a realizar una importante labor en la Universidad Veracruzana a lo largo de los años, por lo que seguramente será tomado en cuenta por los nueve miembros de la Junta de Gobierno que finalmente habrá de designar al próximo Rector.



Contáctanos en Facebook: Miguel Ángel Cristiani G.



En Twitter: @bitacoraveracru



Página web: http://bitacorapolitica.com.mx



Blog: http://miguelangelcristiani.wix.com/news-blog-es



YouTube: https://www.youtube.com/user/miguelangelcristiani/videos