Un Goya por el patronato de pumas

¡México, Pumas, Universidad!.. Este año los queridos y famosos Pumas de la UNAM están celebrado el aniversario número 45 de la formación de su Patronato, el cual tiene como principal objetivo administrar, por el tiempo que así defina la Universidad Nacional Autónoma de México, el equipo de futbol de dicha institución, además de colaborar material y económicamente para el fomento y desarrollo del futbol universitario.

Si el Patronato no se hubiera encargado de la administración de los Pumas difícilmente el equipo estaría subsistiendo, y seguramente no habrían conseguido los logros y títulos deportivos. Fue en el año de 1975 cuando un grupo de brillantes ex universitarios se juntaron para consolidar el proyecto. Estos profesionistas se organizaron con propósitos bien definidos en lo deportivo y social haciendo a un lado el beneficio económico.

Antes de que el patronato se responsabilizara del club de fútbol de los Pumas, el equipo era administrado por la misma Universidad. Para la máxima casa de estudios no era fácil tener el control administrativo y deportivo del equipo debido a que la función número era, y es, la formación académica de los estudiantes. Por lo tanto el equipo estaba en segunda línea de importancia. Con la nueva estructura administrativa hubo un cambio para bien, pues todo mejoró; se tuvieron oficinas, a los futbolistas y cuerpo técnico les beneficiaron sus situaciones contractuales, además se crearon las fuerzas básicas.

El Patronato siempre ha tenido muy claro que son la imagen de la Universidad en la cancha, razón por la cual se han preocupado por tener un equipo competitivo, generando la contratación de grandes jugadores extranjeros que han marcado toda una historia en el balompié nacional. Por dar algunos nombres se podría mencionar a: Juan José Muñante, Evanivaldo Castro Cabinho, Dario Verón, Leandro Augusto, ’Tuca’ Ferreti, Juan Carlos Vera, etc.

No todo ha sido miel sobre hojuelas, también han tenido años y temporadas para el olvido, inclusive pasaron por problemas de porcentaje. Afortunadamente desde que el equipo ascendió a Primera División nunca ha perdido la categoría. Por todo esto, y muchas cosas más, es importante reconocer el trabajo del Patronato, deseando continúen haciendo su labor lo mejor posible para seguir llenando de títulos y trofeos las vitrinas de los Pumas.