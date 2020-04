Un hombre solo no puede sacar adelante al país; necesitamos unidad: Juan Manuel Fócil Pérez.



· Urge que el Gobierno del Estado de Tabasco implemente un programa de apoyo alimentario para quienes perdieron sus empleos o cerraron sus negocios.



· Se tiene que buscar cuanto antes la unificación, que bajen un poco la energía de seguir confrontando, de sentir que todo aquel que piensa diferente es un enemigo, expresó.



Para sacar adelante a México de la contingencia sanitaria y la crisis económica por el COVID-19, el presidente necesitará del apoyo de todos los empresarios y gobernadores, requerirá de un país unido, afirmó el senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez.



’Un hombre sólo no puede sacar adelante al país, necesitamos a todo el país unido, así que yo invitaría al presidente a que haya menos confrontación, es momento de unidad, él es el principal personaje que tiene que buscar la unidad y sumar a todos los empresarios, gobernadores y todos los que en este momento no coinciden con lo que se está haciendo, que escuche’, enfatizó.



En videoconferencia de prensa, Juan Manuel Fócil Pérez también urgió al Gobierno del Estado de Tabasco a implementar un programa alimentario para apoyar a los grupos más vulnerables y familias que a raíz de la contingencia sanitaria, se quedaron sin ingresos económicos.



’Llevamos 15 días que las familias ya no tienen ingresos, no tienen ahorros tampoco, así que hay que ayudar cuanto antes a estas familias, urge seguir el ejemplo de otros gobiernos estatales que ya lo están haciendo desde hace cinco, seis días, esto es bien importante que nuestro gobierno lo haga’, enfatizó.



El senador del PRD dijo que se debe hacer una revisión de quiénes ya reciben algún programa social como el de Sembrando Vidas o Jóvenes Construyendo el Futuro, a fin de evitar que se duplique la entrega de recursos y se ayude a quien perdió su empleo o cerró su negocio.



’Se debe apoyar a gente desempleada, todos los que se dedican a empleos informales que en México es más del 30 por ciento de la población, vendedores ambulantes, taxistas, torteros, taqueros, de todo tipo de actividad, pues ya no están vendiendo lo suficiente o nada’, precisó.



El senador del PRD señaló que los gobiernos estatal y municipales cuentan con los recursos necesarios para implementar un programa de apoyo alimentario, que permita a los tabasqueños hacer frente a la cuarentena y permanecer en sus hogares.



’No podemos estar esperando que el licenciado López Obrador, aunque es tabasqueño y viene seguido, esté pendiente nada más de Tabasco, aquí el gobierno tiene que actuar e ir viendo cómo va atender la problemática particular de nuestro estado, yo esperaría que haya la autonomía suficiente del Gobierno de Tabasco para atender las particularidades de nuestro estado’, concluyó.