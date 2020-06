Un INE independiente

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que el pueblo de México tiene en el INE un organismo autónomo, independiente y constitucional y, en consecuencia, el legítimo guardián de los procesos electorales del país a la vez que, como otros consejeros, rechazaron cualquier intromisión gubernamental.

Precisó Córdova que el mensaje del presidente López Obrador en el sentido de que vigilará que no haya desviación de recursos públicos hacia partidos y candidatos ni fraude electoral, va dirigido a sus funcionarios, los funcionarios del Poder Ejecutivo, pero al INE corresponde vigilar a todos y garantizar comicios transparentes.

Indudablemente que el intercambio de impresiones es saludable a la democracia; en nuestro país nos hemos acostumbrado sólo a observar y a cumplir los deseos de quién o quienes ejercen el poder, sin el menor cuestionamiento, de sumisión total. Hoy que el consejero presidente del INE sale en defensa del organismo que preside –junto con sus correligionarios- es trascendente.

Sobre todo porque se responde a la opinión sobre quien tiene en sus manos el Poder Ejecutivo Federal y se ratifica el carácter autónomo e independiente del INE, organismo acusado de corrupto, sumiso y cómplice del fraude electoral. Importante para los cuidadanos que cada quién, desde la esfera de su responsabilidad, cumple con lo que le corresponde hacer.

TURBULENCIAS

Sismo conmueve a la costa oaxaqueña

Comunidades de la sierra sur de Oaxaca reportaron daños luego del sismo de 7.5 de intensidad y que ocasionó que el mar se alejara un metro de la costa, y un derrumbe en la clásica zona de La Crucecita, lugar del epicentro, con un muerto. Se instaló un consejo de evaluación de daños y se informó también hubo algunos lesionados, así como daños materiales, los cuales están siendo evaluados y supervisados para evitar accidentes, además de desgarramientos de cerros y laderas que han obstruido la circulación en algunos puntos carreteros.

El sismo fue registrado a las 10.29 con una réplica de 5.2 a las 11.31 de la mañana; noo se reportan daños graves en las regiones de la Cañada, Cuenca del Papaloapan e Istmo…En Oaxaca el líder de la JUCOPO del Congreso Local, Horacio Sosa Villavicencio, exigió al gobernador garantizar la gobernabilidad del estado, luego de la masacra en San mateo del mar, donde 15 personas -13 hombres y 2 mujeres- fueron torturadas y quemadas, a consecuencia de la ausencia de autoridad en el estado…La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que en la capital del país no se registraron mayores daños luego del sismo, salvo el susto entre los capitalinos luego de pasados y traumáticos terremotos…La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Diana Álvarez Maury es nueva directora del Banco del Bienestar y su ahora ex titular Rabindranath Salazar, ocupará el lugar de esta en la Segob.

Un cambio que analizamos va a ayudar mucho para seguir adelante en la transformación de México, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador…La empresaria mexicana María Fernanda Garza Merodio fue electa primera vicepresidenta de la International Chamber of Commerce Mundial, que agrupa a más de 45 millones de empresas en más de 100 países, y presidirá a los empresarios a nivel global por dos años a partir de 2022…

