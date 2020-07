UN MAL GOBIERNO SE REFLEJA EN SU ABANDONO COMO LOS REYES LA PAZ

El municipio de Los Reyes La Paz, estado de México catalogado como la entrada al oriente de la entidad presenta un atraso social de más de 20 años debido a los malos administradores provenientes del PRI, PRD y ahora MORENA. Esta localidad con más de 370 mil habitantes según el INEGI sigue siendo una demarcación estancada en la pobreza y marginación a consecuencia que sus gobernantes no quieren destinar recursos para obra pública sobre todo en la parte alta donde se asienta por lo menos el 30 por ciento de la población.



La presidenta municipal proveniente de MORENA y PT, Olga Medina Serrano se ha negado a dotar de los servicios más indispensables a la comunidad bajo el argumento de carecer de recursos económicos y de que los líderes de los grupos políticos y sociales no la dejan trabajar como ella quisiera, sin embargo no ha querido reconocer que proviene de una familia que ha gobernado y que conoce el «teje y maneje» de la administración, por lo cual la mayor parte del presupuesto se ha ido en el pago de una nómina que ha servido para mantener bajo control a algunos liderazgos que se oponen a dejar de vivir del presupuesto.

Dentro de la administración municipal hay varios empleados que han sido recomendados por su sobrino y ex alcalde priista, Juan José Medina Cabrera; en cambio corrió a todo aquel seguidor de MORENA que fue recomendado por las mismas bases del partido que la hicieron llegar al poder y sólo se quedó con algunos seguidores y familiares cercanos como es el caso de su hermano quien tiene un salario mayor que sus directores de área.

El problema ahora en esta administración se ha complicado de una forma que los habitantes han comenzado a recabar firmas para poder denunciar ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) a la alcaldesa Olga Medina por el delito de Omisión, debido a que a pesar de contar con recursos económicos que envía la federación y el estado superan más de 900 millones de pesos no se ve reflejado en la obra pública ni en el mantenimiento de lo ya hecho, sólo se dedican a barrer las calles y no a realizar nuevos trabajos.

La alcaldesa ha utilizado la fuerza pública para tratar de resolver los conflictos que ella misma ocasiona con decisiones mal aplicadas, Olga Medina cree que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador la defenderá de unos habitantes que lo único que quieren es seguir en el camino del progreso para terminar con la pobreza y marginación en la que está estancado la mayor parte de las colonias que conforman el territorio local.

Al entrar por la calzada Ignacio Zaragoza proveniente de la Ciudad de México y al llegar al estado de México en los límites con del metro Santa Marta se puede observar como el deterioro que presentan las vialidades, así como los inmuebles y la falta de un alumbrado público adecuado, por lo cual al adentrar hacia el municipio se detecta una inseguridad para todo aquel que cruza hacia municipios como Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Amecameca, Chimalhuacán, Chicoloapan, Texcoco, entre otros,

La carencia de servicios es un factor que impide un desarrollo, pero estos los reciben solamente aquellos ciudadanos que logran unirse al partido que ella les diga, aunque ella menciona que sigue siendo de MORENA cuando llego por el PT, incluso su ex secretario del Ayuntamiento, Raúl Ramírez dejo el cargo a inicios de administración por las malas decisiones que tomó la alcaldesa y que ahora tienen en el abandono a las colonias que conforman el territorio.