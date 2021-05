Un mensaje aleccionador del Presidente Joe Biden

EL PRESIDENTE JOE BIDEN OFRECE APOYO ESPECIAL A DESEMPLEADOS Y PIDE ATENDER LA REFORMA MIGRATORIA, ASIO COMO ATENDER LA GENERACION DE EMPLEOS EN SU PAIS Y CENTROAMERICA



+Suspende EE:UU. la compra de camarón mexicano



+Propone PRI el acceso universal a medicamentos



El presidente del vecino país del Norte compareció ante las dos Cámaras del Congreso en donde pronunció un discurso sumamente importante para la comunidad latina y aleccionador para algunos de sus colegas contemporáneos.



Fueron 4 claves de las propuestas "transformadoras" que el mandatario presentó en su primer discurso ante el Congreso de EE.UU, con lo que tuvo su primera gran noche frente a los legisladores.

Antes de cumplir sus primeros 100 días en la Casa Blanca, el mandatario se dirigió por primera vez a un grupo de legisladores demócratas y republicanos para hacer un resumen de sus primeros meses frente al gobierno y presentar sus ambiciosos planes para "traer a EE.UU. de vuelta".



"El Congreso debe actuar ahora", dijo Biden en más de una ocasión en una sala más vacía de lo habitual por las restricciones por la pandemia de coronavirus.



Por primera vez en la historia, dos mujeres se sentaron detrás del presidente mientras se dirigía al Congreso: la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.



El mandatario comenzó su discurso celebrando lo que ha sido un exitoso plan de vacunación en EE.UU., que allana el camino para un regreso a una apariencia de normalidad en los meses venideros.



Joe Biden regresó el miércoles al Capitolio de Estados Unidos, su hogar durante más de tres décadas, y utilizó su primer discurso ante el Congreso para argumentar que la era del gran gobierno ha regresado, en donde insistió en la aprobación de la reforma migratoria.



Dijo que Estados Unidos está "en movimiento nuevamente" después de luchar contra una pandemia devastadora que mató a más de 570,000 estadounidenses, interrumpió la economía y sacudió la vida cotidiana. Y lanzó una visión expansiva y costosa para reconstruir las carreteras, puentes, tuberías de agua y otra infraestructura de la nación, reforzar la educación pública y extender una amplia gama de otros beneficios.



Habló exactamente durante una hora, cinco minutos y 12 segundos. Lo hizo en medio de una gran expectación: era su primer discurso ante las dos cámaras del Congreso y justo este jueves se cumplen cien días desde su llegada a la Casa Blanca.



Un común denominador de las reformas propuestas por Biden es que colocan al gobierno federal en el centro de la respuesta a los desafíos del país, ampliando su cometido en diversas áreas.



Los planes incluyen destinar billones de dólares a programas sociales de atención infantil, enseñanza preescolar o terciaria, mitigación del cambio climático y generación de trabajo mediante la construcción de



Biden propuso financiar esos planes de "Empleo" y "Familias" con un costo de US$4 billones con aumentos de impuestos a las corporaciones y al 1% más rico del país.



Esas iniciativas se añaden a un "Plan de Rescate" por US$1,9 billones aprobado en marzo, con pagos directos a los estadounidenses y beneficios adicionales de desempleo ante la pandemia.



El mandatario defiende estas propuestas como parte de una lucha por la democracia.



"Estamos vacunando a la nación, creando cientos de miles de puestos de trabajo", continuó.



"Estamos brindando resultados reales, la gente puede verlos, sentirlos en sus propias vidas. Abriendo puertas de oportunidad. Garantizando algo más de equidad y justicia. Esa es la esencia de EE.UU. Esa es la democracia en acción".



Pero las iniciativas de Biden a nivel doméstico plantean, según expertos, un cambio en el consenso económico dominante en Washington, que ponía al mercado (y no al gobierno) como motor de la economía y distribuidor de la riqueza.







En su discurso del miércoles, Biden volvió a pedir al Congreso que apruebe sus propuestas migratorias, que incluyen recursos para atacar problemas como la violencia y la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador, desde donde proviene buena parte de los migrantes.



Pero, a la vez, sugirió un acuerdo menos ambicioso que cubra a miles de jóvenes indocumentados que llegaron a EE.UU. siendo niños (los llamados dreamers), a inmigrantes que poseen un Estatus de Protección Temporal y a trabajadores agrícolas.



"Si no les gusta mi plan, al menos aprobemos lo que todos estamos de acuerdo", propuso el presidente al Congreso.



SUSPENDE EE.UU.LA COMPRA DE CAMARON MEXICANO



Estados Unidos suspendió la certificación de camarón de altamar a México, debido a que afecta programa de protección de tortugas marinas. No se podrá exportar la especie hasta que se recupere el permiso.



El 30 de abril, el Registro Federal de Estados Unidos anunció que el Departamento de Estado de ese país suspendió la certificación de camarón de altamar a México, debido a que su programa de protección de tortugas marinas ya no es comparable entre ambas naciones.



Durante el tiempo que dure la suspensión de la certificación, que coincide con la veda de esta especie, no se podrá exportar, bajo ningún motivo, camarón de red de arrastre, hasta que el permiso sea recuperado.



A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) detalló que la suspensión entró en vigor el mismo día.



’Es importante destacar que, en los meses anteriores, y de conformidad con la información proporcionada por los exportadores mexicanos, la mayor parte del camarón con red de arrastre fue exportado a Estados Unidos’, informó la Conapesca.



De acuerdo con la Comisión, para recuperar lo antes posible la certificación, el Gobierno de México, a través de la Conapesca, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Marina, llevarán a cabo acciones como cursos de capacitación y seguimiento a los procedimientos de calificación de infracciones.



’Se tiene la disposición de la autoridad estadounidense de regresar la citada certificación tan pronto como sea posible y para ello se requerirá solicitar una visita de verificación al inicio de la temporada para que se pueda llevar a cabo esta rectificación’, indicó.



Además, señaló que al interior de la dependencia se realizan controles que permitan seguir exportando camarón que no haya sido capturado con redes de arrastre y con Dispositivos Excluidores de Tortuga (DET) para no parar el proceso de exportación.



Los puertos que prioritariamente serán revisados son Mazatlán, Puerto Peñasco, Tampico y Campeche, de acuerdo con la información preliminar del gobierno de los Estados Unidos.



De acuerdo al Panorama Agrícola 2020, publicado por la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER), México es el séptimo productor a nivel mundial y el camarón mexicano aporta 3 de cada 100 toneladas que se consumen en el mundo. El principal cliente del camarón mexicano es Estados Unidos, quien compra el 80% del producto que se exporta...



PROPONE PRI LA CREACIÓN DE LA LEY DE ACCESO UNIVERSAL A MEDICAMENTOS GRATUITOS



Los candidatos priistas a diputados federales buscarán hacer llegar farmacias móviles a todos los rincones del país.



Los medicamentos que no estén disponibles en las farmacias públicas, se podrán surtir en privadas.



Cuando les quitemos la mayoría en el Congreso, revertiremos el desastre provocado por Morena en materia de salud, reasignaremos el presupuesto en compra de medicinas y propondremos la creación de la Ley de Acceso Universal a Medicamentos Gratuitos, afirmó el Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Ante el desabasto de fármacos, sufrido en la actual Administración, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este instituto político, planteó la cuarta propuesta de sus candidatos a diputados federales, en la que propone hacer llegar a todos los rincones de México farmacias móviles, para evitar el gasto por desplazamiento que sufren algunos pacientes en los estados.



En sus redes sociales, el Revolucionario Institucional subrayó que la salud es un derecho, por lo que impulsará que la ciudadanía pueda tener medicamento sin pretextos y obtenga las prescripciones médicas que necesitan por ley.



Con el hastag #ParaQueMéxicoCrezca, los aspirantes priistas a una curul en el Palacio de San Lázaro, se comprometen a legislar para que el gobierno compre medicinas a mejor precio y, si no las hay en el sector salud, las pague en farmacias privadas.



’La ineptitud de Morena ha provocado un desabasto de medicamentos que afecta a los que menos tienen. Cuando ganemos, crearemos una ley que garantice los medicamentos gratuitos y un abasto garantizado’, aseveró la dirigencia del partido tricolor….