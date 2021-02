PALACIO

Por Mario Díaz



Un México vulnerable



-La CFE depende de empresas extranjeras

-Compañías texanas cerraron la llave del gas natural

-Combustibles y electricidad, temas de seguridad nacional



LA serie de tiros de carga (apagones o cortes de energía) que se han registrado a partir del lunes y a lo largo de la presente semana en distintas entidades federativas, no tan solo han trastocado la actividad de alrededor de 20 millones de mexicanos, afectado la actividad comercial o generado pérdidas económicas en 300 maquiladoras, tan solo en Tamaulipas. No, lo grave del asunto es que el ’apagón’ del lunes ha dejado en claro la vulnerabilidad de México en el suministro de energía eléctrica, tema asociado cien por ciento a la seguridad nacional.



El hecho de que la Comisión Federal de Electricidad le haya apostado a la producción de energía eléctrica mediante el uso de gas natural y renunciar al carbón y combustóleo para proteger el medio ambiente, prácticamente la paraestatal se convirtió en dependiente de las empresas productoras de gas natural en Texas. Y, efectivamente, se genera electricidad limpia, pero el suministro para los consumidores mexicanos depende de las empresas extranjeras.



El colapso meteorológico en el sur de la Unión Americana derivado de los efectos de una masa de aire polar generó una mayor demanda de energía y, por consiguiente, un mayor volumen de gas natural. Consecuencia: a mayor demanda con poca producción se disparó el precio del pie cúbico del energético.



Ante tal situación, el gobernador de Texas GREG ABBOTT prohibió la exportación a todas las compañías productoras de gas natural que operan en esa entidad sureña norteamericana, hasta el 21 de febrero, fecha en que el gobierno texano considera restablecer totalmente el abasto de electricidad a lo largo y ancho de ese territorio estatal.



La incapacidad de la Comisión Federal de Electricidad para almacenar gas natural como consecuencia de la falta de infraestructura, es otro factor que exhibe la vulnerabilidad del estado mexicano para controlar el suministro y distribución de la energía eléctrica.



Cierto es que el gobierno de la Cuarta Transformación dispuso la compra de 450 millones de pies cúbicos de gas natural licuado para generar 1.8 millones de megawatts, combustible que llegó a bordo de 4 embarcaciones que atracaron en los puertos de Manzanillo y Altamira. Sin embargo, a pesar de que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) logró disminuir los cortes de energía, lo cierto es que México depende de las empresas extranjeras para garantizar el fluido eléctrico en el territorio nacional.



Justo ahí, desde esa perspectiva, es objetivo analizar detenidamente la iniciativa del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para fortalecer a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, paso obligado para la autosuficiencia en la producción de gasolinas, carburantes y energía eléctrica. Depender de la iniciativa privada en asuntos que tienen que ver con la seguridad nacional, definitivamente, no es lo más recomendable para México y los mexicanos.



Hoy viernes, en sesión ordinaria, muy seguramente la mayoría morenista en la Cámara Baja del Congreso de la Unión aprobará la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el Ejecutivo Federal que plantea desplazar a la iniciativa privada y favorecer a la Comisión Federal de Electricidad en la generación de energía.



Respecto a los tiros de carga (cortes), la CFE aclara que no se trata de apagones masivos, sino de interrupciones controladas para mantener la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional mediante el balance adecuado de carga-generación.



El frente frío número 36 que entró ayer por el noreste mexicano, afectando los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, provocará temperaturas congelantes por lo que se recomienda el máximo ahorro de energía eléctrica para evitar los ’cortes de energía programados’.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Ante lo delicado de su estado de salud, hacemos votos por la pronta recuperación del colega FERNANDO A. MORA GUILLÉN, ex secretario particular del Secretario de Educación Pública, JOSÉ ÁNGEL CÓRDOVA, en el sexenio del presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, víctima de la enfermedad del siglo.

La intervención de MORA GUILLÉN fue decisiva para que el entonces titular de la SEP autorizara la evaluación académica por Saberes Adquiridos, logrando la titulación en la Licenciatura en Periodismo poco más de un millar de periodistas y comunicadores de toda la república mexicana.

Desafortunadamente, un vivales oportunista se colocó la ’medalla del triunfo’ a pesar de que, en primera instancia, FERNANDO MORA le comunicó personalmente el ’no va’ por instrucciones directas del titular de la SEP.

Luego de un intercambio de impresiones, MORA GUILLEN logró convencer al secretario CÓRDOVA de la importancia del tema y comunicó al oportunista-vía teléfono celular-el ansiado ’sí va’.

Cierto es que el oportunista gestionó el beneficio para el gremio periodístico, aunque, a final de cuentas, no logró el objetivo.

Quien también se desempeñó como Director General de Televisión Educativa de la SEP y que ahora se encuentra delicado de salud es quien en realidad lleva el mérito de la titulación por Saberes Adquiridos de poco más de mil periodistas y comunicadores en el país.

Sin embargo, como dicen en mi rancho: ’unos persiguen la liebre y otro es el que la alcanza’.

Ni hablar.

Muy seguramente, pronto, muy pronto, FERNANDO A. MORA GUILLÉN abandonará el centro hospitalario para seguir en casa su recuperación.



Y hasta la próxima.

