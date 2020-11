¡Un millón de contagiados y 100 mil muertos!

Covid19; ineptitud mortal en el país

Parece que las autoridades sanitarias encabezadas por el subsecretario Hugo López, están pasmadas. Saben que la segunda ola del Covid19 que empieza a azotar a Europa, ineludiblemente agobiará al país y no saben cómo enfrentar la pandemia sin provocar más daños irreparables a la economía.

La estadística, que desprecian los funcionarios sanitarios de la 4T, nos indica que en 3 meses se duplicó el número de contagios y muertes. El 8 de agosto pasado, teníamos 503 mil contagiados (oficiales) y 48 mil muertos. El sábado pasado, el 14 de noviembre, teníamos un millón de contagios y 98 mil fallecidos.

Esto indica que es exponencial el impacto del coronavirus y no es exponencial la toma de medidas para su control. Apuestan a una vacuna que llegará hasta el año próximo y que antes de que eso ocurra, morirán miles de mexicanos por el virus. Además, el daño a la economía será incalculable, sin apoyo a empresas que den recursos a sus trabajadores basados en el estímulo de las actividades económicas.

En la Cuarta Transformación no tiene idea de lo que es la Economía.

Pese a la indiferencia y negligencia de las autoridades sanitarias, la comunidad tiene más sistemas de higiene. En comercios y restaurantes, gel y toma de temperatura. Pero, esto no es obligatorio. En Estados Unidos no hay obligación del gel y los tapetes sanitarios.

El Metro y transporte público, hervidero de Covid19, pese a que bajó la afluencia de pasajeros, en 195 estaciones. Los microbuses están en las mismas condiciones, sólo que no hay autoridad para obligar a alguien a usar el cubrebocas o el uso de gel.

La solución no es el encierro, en eso estamos de acuerdo, sino en la obligación de las medidas sanitarias, prohibición de reuniones públicas, la aplicación de pruebas al círculo cercano de los enfermos confirmados y obligar el distanciamiento social.

La comunicación profesional es la clave. No a improvisados de cuarta como Hugo López que sólo manejan rollos verbales. Las conferencias vespertinas, se pueden resumir en… ¡nada!

VILLAHERMOSA

Vaya lealtad de los funcionarios de la 4T. Dejan asumir toda la responsabilidad de la crisis humanitaria en Tabasco y Chiapas al Presidente Andrés Manuel López Obrador. En especial el director de la CFE, Manuel Bartlett, quien es el responsable de la apertura de las compuertas de la Presa Peñitas. Ahora AMLO quiere imponer por decreto la cantidad de agua que tendrán las presas. El control no se ha por decreto.

Se hace en base a cálculos matemáticos donde implican variables de resistencia de la presa, la cantidad de agua, pronósticos meteorológicos. Un decreto es una aberración. Sí, abrir las compuertas y dañar a miles de indígenas fue una decisión complicada para un ser humano. Sin embargo, podría haberse evitado, si en lugar de improvisados se colocara a experimentados y preparados en esa materia. Si se necesitan mejores salarios que los del Presidente, pues que se los paguen. Nos ahorraríamos miles de millones de pesos, pero sobre todo la vida y bienestar de mexicanos.

