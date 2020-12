Un millón de empresas, aniquiladas

Pésimas señales para inversionistas

• Etileno XXI, robo de un jugoso negocio

• Pésimo manejo de epidemia, otro factor

• Trabajadores de Pemex, en pie de guerra



Por complacer a tiranos, por un puñado de monedas, están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos.

Emiliano Zapata (1879-1919) Revolucionario mexicano.



Por Víctor Sánchez Baños



El INEGI dio a conocer que más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas no soportaron la crisis económica deriva de la pandemia y de un arranque de sexenio que demostró su desprecio por la Iniciativa y la Propiedad Privada.

¡Un millón de empresas! No es cosa menor. Se perdieron entre 3 y 4 millones de empleos. Muchas de esas empresas tenían entre uno y 5 empleados. Otras, las menos, hasta 100 empleados. Todas desaparecieron en forma rotunda, sin que el gobierno federal hubiera movido un dedo para evitar esa debacle.

Las señales de la Cuarta Transformación, van desde el abandono de una política económica productiva y el seguimiento de ejemplos de políticas desastrosas para el bienestar de los mexicanos.

Triste que millones de familias en el país, estén obligadas a la limosna del gobierno para sobrevivir.

Eso quieren que se les agradezca. La gente quiere vivir con dignidad y mejorar día a día su nivel de vida. Pero, el objetivo es acostumbrar a las mayorías a comer de la mano de la clase política.

Vemos como proyectos se destruyen como el Aeropuerto de la Ciudad de México con pérdidas superiores a los 300 mil millones de pesos; tirados a la basura. A penas esta semana se acabó con Etileno XIX, por un supuesto contrato leonino. Pues que se diga en qué consiste ese contrato leonino y, en caso de haber culpables, pues que se les lleve a juicio y, si son culpables, a la cárcel.

No se pueden hacer juicios sumarios y sin culpables. Así inicio Hugo Chávez y así fue la historia de empobrecimiento de la sociedad venezolana.

No nos veamos en el espejo de Venezuela, Bolivia, Cuba y ahora de Argentina. Seamos un México con futuro y con bienestar para todo. Acabar con las desigualdades no es regalar dinero, sino apostar por el reparto de la riqueza.

PODEROSOS CABALLEROS

AMELAF

En más de lo mismo. Ayer, la Oficina de la ONUPS, informó sobre la licitación de medicamentos para el año próximo. Ante ello, la AMELAF donde desapareció completamente a la industria mexicana. COFEPRIS, favoreció a las farmacéuticas extranjeras. La Comisionada de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS, América Orellana, resaltó el trato preferencial que tendrá la industria extranjera, que recibirá registros sanitarios exprés, en máximo de 5 días y en sólo dos, el permiso de importación: las empresas mexicanas tienen que esperar 180 días. Si ocurre esto, mejor desaparezcan la Cofepris y que las farmacéuticas mexicanas acudan a organismos internacionales o pongan sus sedes en el extranjero. Allá lograr los registros y aquí se los apruebas ipso facto.

PMI REVUELTA

PMI Comercio Internacional, filial de Pemex, pidió a sus 270 empleados que devuelvan casi un millón de dólares de las utilidades que recibieron a principios de este año. A los empleados de la unidad PMI se les dijo que si no pueden devolver los 19 millones de pesos de su participación en las ganancias de 2019 que recibieron en mayo de inmediato, la empresa requerirá una justificación por escrito. Los trabajadores están muy molestos por ese despojo de su dinero y las presiones a los que son sometidos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

HARPIC, ROTOPLAS Y CRUZ ROJA

Cruz Roja Mexicana, presidido por Fernando Suinaga, Harpic, que a nivel mundial lidera Christopher A. Sinclair, y Rotoplas, de Carlos Rojas Mota Velasco, instalaron en la Central de Abasto, un Hospital de Campo para la aplicación de pruebas de diagnóstico del virus SARS Cov2 y toma de signos vitales; pláticas de prevención y medidas de higiene para enfrentar el Covid-19; sanitización periódica de los baños de la Central de Abastos con productos de Harpic, instalación de estaciones de lavamanos como medida sanitaria y colocación de carteles con información preventiva en puntos clave. Ese punto es considerado un foco implacable de contagios.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero