Un niño de 10 años de edad, su papá y su mamá fueron asesinados en su domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, Estado de Morelos.

Redacción AN / GS

7 de diciembre 2020 11:47 am

Por Héctor Raúl González



Un niño de 10 años de edad, su papá y su mamá fueron asesinados a balazos dentro de su domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, en la zona metropolitana de Morelos.



La mañana de este lunes un familiar de la madre arribó al domicilio de la familia, ubicado en la Calle San Andrés de la Colonia El Órgano de Emiliano Zapata, para verificar que se encontrara bien, pues no había tenido contacto con ella durante varias horas, lo que le preocupó.



Al entrar a la casa encontró los cadáveres de la pareja y su hijo en la sala, por lo que reportó el hallazgo a la policía.



Reportes policiacos señalan que los vecinos indicaron que alrededor de las 3:00 de la mañana escucharon varias detonaciones de arma de fuego.



De acuerdo con los reportes policiacos, los tres cuerpos presentan disparos en la cabeza. Paramédicos del municipio confirmaron la muerte de las tres personas.



Hasta el momento las autoridades de Morelos, tanto de la Comisión Estatal de Seguridad, como de la Fiscalía General del Estado, no han emitido información oficial sobre este crimen.



Los asesinos de la familia huyeron del lugar y hasta el momento no han sido identificados ni detenidos.