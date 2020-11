Un obrero destruye una casa porque no le pagaron su sueldo y el hecho se vuelve viral en Internet

El video viral que motiva esta nota empezó a difundirse recientemente en TikTok y demás redes sociales. ¿De que manera reaccionarías si tu empleador no te paga tu sueldo el día acordado? Pues un hombre reaccionó de la forma menos pensada, al no recibir su dinero por el trabajo que realizó durante varias semanas.



El usuario @fattdann publicó en su cuenta de TikTok un video que muestra la violenta reacción que tuvo un hombre porque no cumplieron con darle su pago tras varios días de estar trabajando en una construcción. El obrero se subió a un andamio y empezó a destrozar la vivienda que había remodelado junto a sus compañeros.



¿Acción justificada? Pues quiénes somos para juzgar. Lo cierto es que el hombre, llamado Tony, perjudicó el trabajo de semanas que no solo había realizado él, sino también otras personas. El el video viral se escucha que algunos de sus compañeros le pide se calme: ’Tony, cálmate, ven aquí amigo, ¿qué está pasando?’, sin embargo nunca se detuvo.



Tony continúo descargando su furia por la falta de pago ante la vista de sus compañeros y transeúntes. Minutos después, uno de sus compañeros pide que llamen a la policía, pues al parecer esa sería la única manera de frenar la ira del hombre.