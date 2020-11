Un peatón más fallece frente a Plaza Sendero en Ixtapaluca por falta de puente peatonal

IXTAPALUCA, MÉX. - El cuerpo de un hombre que al parecer fue atropellado sobre la carretera México- Cuautla fue hallado la mañana de este jueves frente a Plaza Comercial Sendero en donde no hay puentes peatonales, reportaron las autoridades policíacas.



El policía segundo Suárez Vázquez Lucio del Tercer Agrupamiento de la unidad ME 324A1 reportó que al momento esta como desconocido, el presunto responsable logró darse a la fuga.



Los vecinos que viven cerca de los hechos, reportaron que pese a que en esa zona hay varios centros comerciales no hay un solo puente para los peatones, lo que hace que los automovilistas atropellen constantemente a personas que tienen la necesidad de acudir a esos lugares.