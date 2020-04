Un poco de gracia

Nos demandan escribir menos sobre lo que está en boga. El virus de moda.

Vaya tratar algo mejor. Mas sano. Que nos haga olvidar, al menos al leerlo, de la altanería, la arrogancia de intelectuales. Altives de escritores. Petulancia de los que ’sí saben’.

Y lo hacemos con inaudito gusto.

Empecemos con la prosa de la doctora, escritora y poeta doña Rosa Chávez Cárdenas. Admirada amiga.

Inspirada por el dolor de los que han perdido su negocio, su trabajo, su tranquilidad. Nos envía un abrazo y un verso escrito por ella.

Le pone como título Quiero.

Quisiera verte feliz y aminorar la carga que te aqueja todo el día. Ser un bálsamo para tu cuerpo adolorido

Llenar tu vida de ilusiones y sentido

Jugar en la calle como cuando éramos niños

Escucharte cantar de paz y alegría

Disfrutar la primavera; los árboles, el aroma de las flores

El canto de los pájaros, y los perros como amigos

Caminar bajo la lluvia sin temores y peligro

Disfrutar, la arena, las olas, la inmensidad del mar

Quiero, soltar el miedo, bailar, abrazar, besar, sentir, percibir

Llorar de alegría, Sentir la libertad que un enemigo tan mezquino

nos ha arrebatado

Quiero, libertad para, ti, para mí, para todos. Rosa Chávez’

Nuestra gratitud por su gentileza.



Y seguimos con unos cuentos apolíticos, totalmente:

Una joven monja en un convento escribe una carta a Monseñor para pedirle un permiso especial, sin embargo, no está segura cómo debería dirigirse a él si como Monseñor o como Don Monseñor.

Por lo que para evitar cometer un error en algo tan importante acude con la Madre Superiora para consultarle:

’Buenos días Madre, quiero hacerle una pregunta

¿Monseñor se pone con Don?’



Se encuentran dos amigos y uno le pregunta al otro:

Qué tal Juan, cómo te va. Todavía vive tu suegra con ustedes.

Sí, Manuel, ahí sigue con nosotros la señora

Cómo te trata

Como a un dios

Ella sabe que existo, pero no me puede ver.



En una demanda de divorcio, el juez confundido le pregunta a la señora:

Señora, está segura de lo que pide. No lo entiendo muy bien usted ¿solicita el divorcio por COMPATIBILIDAD de caracteres? ¿No será que está confundida y es por lo contrario?

La mujer contesta:

No, señor juez, estoy completamente segura que es por compatibilidad de caracteres.

Entonces explíqueme por qué cree usted que es por compatibilidad de caracteres

La señora responde.

Mire usted señor juez, a mí me gusta ir al cine, a él también. A mí me gusta ir a la playa y a mi marido también, me gusta ir al teatro y a él también.

Y claro a mí me gustan los hombres y a él...también.



Discusión acalorada.

Una pareja discutía y la mujer le dice al marido:

’Mejor me hubiera casado con el diablo, en lugar de contigo’.

El esposo le contesta:

’No te lo hubieran permitido porque el matrimonio entre hermanos está prohibido’.



La mujer le dice al esposo:

’Mi amor hoy cumplimos otro año de casados, pero no entiendo por qué no me has dicho nada’.

El esposo le responde:

’Es para que veas que no te guardo rencor’.



El esposo le dice a su mujer:

’Invité a comer a mi mamá a la casa, le dije que pensábamos comprar algo de comer, me dijo que ella quería pollo asado y que vendría el sábado si no empezaba a llover.

y ¿tú qué quieres?’

- ’Yo quiero que llueva el sábado’.



Una anciana entra a la casa y se encuentra a su nieta desnuda en la habitación y le pregunta:

Hija, por qué estas desnuda.

Abuela, ¿no lo sabes?, este es el traje del amor y así esperaré a mi novio.

Al otro día el abuelo se encuentra a la abuela desnuda en la habitación y le pregunta:

Mujer, por qué estás desnuda

Viejo, que no ves, este es el traje del amor.

El abuelo riéndose le dice:

Mujer, pero por lo menos lo hubieras planchado.



Una pareja de adultos muy mayores está en una misa de sanación y entonces el padre les dice:

Pongan su mano en la parte enferma de su cuerpo

Y el hombre, de inmediato, pone la mano encima de sus calzoncillos

Ella lo ve y riéndose le dice: ’

Viejo, pero si esta es una misa de sanación, no de resurrección’.

