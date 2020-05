Un proceso electoral atropellado no conviene a nadie: Celestino Cesáreo

Un proceso electoral atropellado y sin medidas de seguridad no le conviene a nadie señaló el diputado Celestino Cesáreo Guzmán.



Posponer el proceso electoral a diciembre como sugieren PRI y Morena, es una solución muy simplista y no resuelve garantizar la protección de la salud de las personas, advirtió.



Cesáreo Guzmán añadió que no se debe legislar sobre las rodillas el tema electoral, sobre todo cuando la pandemia por Covid-19 no tiene una fecha definitiva para concluir.



El legislador recordó que expertos han calculado que la epidemia se puede extender hasta por dos años.



Dijo que es más importante reconocer que las campañas de proselitismo tendrán nuevos protocolos de seguridad, y éstos serán determinados por Salud federal y el propio Instituto Nacional Electoral.



Incluso se debería explorar la viabilidad de utilizar el voto electrónico en donde las condiciones lo permitan, dijo.



’La 62 Legislatura no debe actuar con apresuramiento y colocarse en la circunstancia de recibir un revés de los tribunales’, añadió.



En el aspecto jurídico, señaló que la medida afectaría actividades que necesariamente deben vincularse en tiempos con el proceso concurrente federal, en cual en términos del artículo 225 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el Proceso Electoral Federal, inicia en septiembre del año previo a la elección.



Esta determinación podría ser impugnada por cualquiera que demuestre afectación o interés jurídico, partidos políticos y posibles candidatos independientes.



El legislador consideró que la propuesta de acortar el proceso electoral, revela el interés de dar un uso político a la crisis y quienes la promueven, deben tomar en cuenta que es más importante garantizar la protección de la salud de los guerrerenses, añadió.



Por último, avisoró que al no conocerse cuánto va prolongarse la epidemia, si no se resuelve la operatividad del proceso electoral, se puede abrir la posibilidad de un interinato en Guerrero.