Un Rapidín

-Cierra fuerte Evodio Velázquez

-En el PRI, incertidumbre

-¿Mantendrán la alianza?

Evodio Velázquez cerró fuerte este viernes, en Chilpancingo, su precampaña.

Se declaró listo para enfrentar a su oponente priista para definir a quien será el candidato de la alianza PRI-PRD a la gubernatura.

Entre las propuestas más interesantes que planteó durante su recorrido por todo el estado, es que si logra su anhelo de ser gobernador su gabinete estará conformado por el 50% de mujeres.

Y, ojo, Beto Catalán, dirigente estatal del PRD, advirtió que no permitirán la imposición del candidato de la alianza PRI-PRD a la gubernatura.

El propio Evodio Velázquez ya adelantó que pidió respeto al resultado de la medición con el precandidato priista para definir al candidato a la gubernatura.

Me queda claro que, con esas advertencias, la alianza PRI-PRD podría caerse al cuatro para la doce.

Y mientras, en el PRI-Guerrero, hasta la noche de este viernes no se definía si va Manuel Añorve Baños o Mario Moreno Arcos. El estira y afloja está entre ambos.

No se garantiza que entre los priistas salgan unidos en este proceso interno.

Y si los priistas se dividen, le abrirían el paso a Evodio Velázquez para alcanzar la candidatura común.

Salvo que se rompa la alianza y cada uno vaya con candidato propio. Y, entonces, vámonos definitivamente a tercios.

Y quedará claro que alguien o algunos operaron para que Morena pueda ganar la gubernatura, con el candidato que ustedes me digan. ([email protected])