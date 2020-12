Un record en el 2020 la lucha contra trabajo infantil

ESTE AÑO, POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA SE LOGRO QUE UNA NIORMA INTERNACIONAL ALCANZARA LA RATIFICACION UNIVERSAL



+Insuficientes los apoyos declarados por el gobierno



+En México ya no queremos tanta ineficiencia: PRI



CIUDAD DE MEXICO, .-En 2020, por primera vez en la historia de la OIT, una Norma Internacional del Trabajo alcanzó la ratificación universal con la aceptación por parte de todos sus 187 Estados miembros. La ratificación universal del Convenio núm. 182 sobre las peores formas de trabajo infantil (1999) de la OIT significa que todos los niños disponen ahora de protección jurídica contra las peores formas de trabajo infantil. Este importantísimo logro llega en un momento oportuno, ya que las Naciones Unidas declararon el 2021 como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil.



A lo largo de las dos últimas décadas, los países han hecho grandes progresos. Las tasas de trabajo infantil disminuyeron de 246 millones de niños en 2020 a 152 millones de niños en 2016. Sin embargo, está cifra sigue siendo muy elevada, sobre todo porque la mitad de estos niños realiza trabajos peligrosos, definidos como las peores formas de trabajo infantil, dijo la OIT.



En la actualidad, la pandemia de COVID-19 amenaza con paralizar o incluso revertir los progresos de los últimos 20 años. Una generación de niños está en riesgo. En este momento crítico debemos redoblar nuestros esfuerzos, en particular para alcanzar la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin al trabajo infantil en todas sus formas de aquí a 2025.



Las decisiones políticas son importantes, tanto para salvaguardar a los niños durante esta crisis como para lograr mejoras duraderas de su situación. El acceso universal a la educación gratuita, los sistemas de protección de la infancia, el trabajo decente para los padres y los jóvenes en edad de trabajar son elementos fundamentales para incrementar la resiliencia frente a crisis futuras.



La ratificación universal demuestra que existe un consenso mundial de que las peores formas de trabajo infantil no tienen cabida en nuestra sociedad. Ahora todos los niños cuentan con protección jurídica contra estas formas de trabajo infantil. El Convenio 182 llenó un gran vacío en el marco jurídico internacional para proteger los derechos de los niños. Pero esto no significa que el problema ha sido resuelto. Para que esto suceda, el Convenio deberá aplicarse cabalmente, en todas partes.



Las peores formas de trabajo infantil exponen a los niños al peligro físico y/o a un trauma psicológico profundo que pueden afectarlos de por vida. Las peores formas de trabajo infantil incluyen la esclavitud y las prácticas análogas, la prostitución y la pornografía infantil, las actividades ilícitas como el uso de niños para el tráfico de drogas, y los trabajos peligrosos que puedan dañar su salud, seguridad o moral.



La ratificación pone en marcha la acción para combatir el trabajo infantil en la ley y en la práctica. Los países que lo ratificaron se comprometen a armonizar sus leyes y políticas con las disposiciones del Convenio. Ellos se comprometen a adoptar medidas inmediatas y con plazos de tiempo definidos dirigidas a prevenir las peores formas de trabajo infantil, retirar a los niños de estas actividades y ofrecerles la rehabilitación y el cuidado necesarios, con atención especial hacia las niñas.



En numerosos países, la ratificación de este Convenio y del Convenio núm. 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, ha llevado a la adopción de planes nacionales de acción en materia de trabajo infantil que movilizan las respuestas de todo el gobierno. Existen evidencias concretas de que esto da resultado. En los 20 años desde la adopción del Convenio 182 hemos observado una disminución en el trabajo infantil de cerca 40 por ciento y el fortalecimiento de leyes y programas para proteger a los niños del trabajo infantil en todo el planeta.



La meta 8.7 de los ODS es un objetivo ambicioso que sólo podrá ser alcanzado si trabajamos juntos, dentro y fuera de las fronteras. Las asociaciones, como la Alianza 8.7, están ayudando a los países a avanzar hacia la consecución de este objetivo gracias al intercambio de conocimientos, experiencias y enfoques innovadores. Las Naciones Unidas declaró el 2021 como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil.



Esto ofrece una oportunidad para fortalecer el movimiento mundial contra el trabajo infantil y cumplir con los compromisos adquiridos con la ratificación universal del Convenio 182. La V Conferencia mundial sobre la eliminación del trabajo infantil que tendrá lugar en Sudáfrica en 2022, será otro evento importante para evaluar los progresos, identificar lo que todavía es necesario hacer para lograr un mundo sin trabajo infantil de aquí a 2025 y movilizar todos los recursos necesarios para hacerlo realidad.



APOYOS ECONÓMICOS ANUNCIADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SON INSUFICIENTES.



Los apoyos presentados por el Gobierno de la Ciudad de México, son a todas luces insuficientes. De ahí que la COPARMEX CDMX exija la implementación de un verdadero programa emergente para el salvamento de los empleos y las empresas formales.



¿Por qué decimos que son insuficientes? De acuerdo a lo señalado por la Jefa de Gobierno, los montos del apoyo son 500 millones de Microcréditos, más 220 millones a empleados de restaurantes, más 89 millones de la doceava parte del programa de becas y uniformes escolares y los aproximadamente 25 millones de condonación por Impuesto sobre Nómina, que sumarían 834 millones de pesos. Esto es menos de la tercera parte de los 3,200 millones solicitados por COPARMEX CDMX como apoyo de emergencia.



De manera especifica:



· En cuanto a los 50 mil apoyos de a 10 mil pesos por empresa (ya sea formal e informal) y el apoyo único emergente de 2 mil 200 pesos para apoyar a 100 mil trabajadores resulta un modelo que ha comprobado no ser estratégico y sólo beneficiar a sectores informales o clientelares.



· La ruta de estos apoyos debería darse con base a registros fiscales o del Instituto Mexicano del Seguro Social para garantizar su transparencia y no conforme a los registros del Gobierno de la Ciudad.



· Y en particular, la condonación del Impuesto sobre Nómina sólo a restaurantes y hoteles del Centro Histórico, resulta una medida positiva para el sector en mención, pero absolutamente discriminatoria para el resto de las empresas formales que han padecido los efectos de la pandemia.



COPARMEX Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a volver a revisar con seriedad sus estimaciones presupuestales y proponer así, un verdadero programa de apoyo emergente para salvaguardar los empleos y las empresas, tal y como lo propuso hoy nuestro organismo empresarial…..



LO QUE EL PUEBLO YA NO QUIERE ES TANTA OCURRENCIA E INEPTITUD: ALEJANDRO MORENO



Lo que no desea el pueblo de México es tanta ineficiencia, ocurrencia e ineptitud, aseguró Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que, desde Palacio Nacional, se realizaran pronunciamientos en contra de la alianza Va Por México.



El dirigente del tricolor anotó, en sus redes sociales, que Morena barrió con la esperanza de quienes confiaron en que podían hacer las cosas mejor. Recalcó que el partido en el poder ha destruido en solo 2 años lo que se construyó durante décadas y subrayó que ’¡les vamos a ganar en el 2021!’.



Además, en entrevista, el exlegislador advirtió que ante los nulos resultados de este gobierno, los mexicanos se han dado cuenta que su voto en 2018 fue un error, sobre todo al considerar que hay más de 118 mil muertos por Covid-19, no hay crecimiento económico y no hay desarrollo.



En relación a las vacunas, el líder nacional priista señaló que se necesita certeza y certidumbre en su aplicación, que no se politice sobre el tema; aunque es evidente, dijo, que las autoridades no han tenido la capacidad para atender la pandemia…..