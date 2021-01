Un Respiro Para Ecatepec presta 400 tanques de oxígeno y realiza 320 recargas en 48 horas

Ecatepec, Méx., a 16 de enero del 2021.- En 48 horas el gobierno de Ecatepec prestó 400 tanques de oxígeno y realizó 320 recargas con el programa ’Un Respiro para Ecatepec’, implementado para apoyar a personas enfermas de Covid-19 y que requieren de oxígeno medicinal como parte de su tratamiento, informó el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras.



El alcalde explicó que el pasado 13 de enero arrancó dicho programa, que consiste en el préstamo, intercambio y llenado de tanques de oxígeno, en apoyo a las personas que enfrentan dicha enfermedad y cuyos familiares batallan para conseguir el servicio.



A pesar de la gran demanda, el gobierno de Ecatepec continúa con el programa en los dos centros de apoyo, uno ubicado en La Pirámide de Ciudad Azteca, en avenida Adolfo López Mateos, que cuenta con préstamo, intercambio y llenado de tanques, y otro en el estacionamiento del centro comercial Gran Patio Ecatepec, ubicado en la carretera federal Texcoco-Lechería, en Venta de Carpio, que sólo proporciona recargas.



’Realmente significa muchísimo, porque si no se cuenta con los medios suficientes para poder solventar este gasto, más que nada, y también debido a la escasez que hay de oxígeno es mucho más difícil de conseguirlo’, aseguró Germán Saavedra, habitante de la colonia Benito Juárez.



El hombre es uno de los solicitantes de un tanque de oxígeno en préstamo del programa ’Un Respiro para Ecatepec’, implementado por el gobierno municipal.



Rocío Magos, habitante de Ciudad Azteca, afirmó que uno de sus familiares enfermó de Covid-19 y se encuentra en recuperación, aunque conseguir la recarga de oxígeno se tornó todo un peregrinar, debido a la escasez que existe en el valle de México.



’Hay un montón de gente, no hay tanques. Ahora sí que para conseguir el tanque sí estuvo un poco complicado, pero por fortuna lo conseguimos y ahorita nada más estamos requiriendo la recarga’, dijo.



Agregó: ’Luego íbamos a los lugares y ya no había oxígeno, entonces era estarnos formando y andar peregrinando por todos lados. Aquí ya sabemos que lo vamos a tener seguro’.



Vilchis Contreras puso en marcha este servicio la tarde del miércoles y decenas de personas acudieron para obtener un tanque de oxígeno en préstamo, para intercambiarlo por otro lleno o para recargarlo. El servicio continúa en los dos centros de apoyo mencionados.



Carmen, habitante de la colonia Primero de Mayo, mencionó: ’Está bastante bueno, porque nos saca bastante del apuro porque no se consigue (el tanque). Y lo que hay en el mercado está a unos precios estratosféricos y no los podemos pagar, son incosteables’.



Para obtener el servicio es necesario acreditar que son habitantes de Ecatepec con credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y comprobante de domicilio del solicitante y su familiar enfermo, receta médica que indique que requiere oxígeno medicinal y dosis, así como la prueba vigente que confirme ser positivo a la enfermedad, además de croquis del domicilio y una referencia personal.



El servicio se otorga las 24 horas del día y el préstamo de tanques es por hasta 10 días y se tienen que regresar. Para mayores informes comunicarse a los números telefónicos 55 51 16 44 15 y 16, de Protección Civil municipal.