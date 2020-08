Un Rey de auto expatriado a presunto prófugo

’Era un Rey de Chocolate, con nariz de cacahuate…’ Perdón, hay un Rey de la Zarzuela, el hecho de que desde su coronación su residencia oficial haya sido el Palacio del mismo nombre es mera coincidencia, llamado ahora reye emérito Juan Carlos I, pues es el caso que según cientos o probablemente miles de crónicas lo han ubicado o lo ubican en escándalos que van desde fastuosos festejos, infidelidades, caza de elefantes y la presunción de actos de corrupción multimillonarios.



Pues resulta que la auto expatriación de Juan Carlos, no obedece a la justicia española, sino a la suiza, al haber detectado el fiscal de esa nación escandinava, Yves Bertossa, fondos millonarios del monarca; a esta trama ya le llaman: ’Los Fondos del rey Juan Carlos I’, en la que involucran a una serie de personajes de la realeza, de la burocracia y de la iniciativa privada, inclusive de otras nacionalidades.



Si el fiscal Bertossa, dicta orden de aprehensión contra el rey de la Zarzuela, aunque haya huido de la Península Ibérica, para refugiarse seguramente en el paraíso de la República Dominicana, llamado ’Casa de Campo’, no le servirá de nada, porque si no se entrega, primero, será prófugo de la justicia y después de su detención simplemente indiciado.



’La trama suiza’, nos dice el diario La Vanguardia’, que salpica al rey emérito Juan Carlos I no se puede entender sin una serie de personajes… De sus testimonios también va a depender parte del futuro judicial del monarca. Sus nombres salieron a la luz en la primera grabación hecha pública de la conversación de la empresaria alemana Corinna Larsen con el ex comisario encarcelado José Manuel Villarejo, en la que ella aseguraba ser testaferro del rey, en una presunta operación para ocultar fondos del entonces jefe de Estado,



Para empezar, sigue la nota, Larsen ya rectificó aquellas palabras y negó haber ocultado fondos de Juan Carlos I. De hecho, un movimiento de dinero de la cuenta de una fundación vinculada al emérito lo justifica como un regalo del monarca, a quien unía una amistad.



Los nombres que salieron a la palestra fueron Arturo Fasana, conocido gestor de cuentas en Suiza, que habría abierto una para el emérito para poder canalizar un regalo de 65 millones de euros que le iba a entregar el rey de Arabia Saudí. Para hacer esta operación habría necesitado a su abogado de confianza, Dante Canonica, responsable de la creación de sociedades titulares de las cuentas. Y la tercera persona en cuestión es un primo del rey emérito, Álvaro de Orleans, residente en Mónaco y titular de la Fundación Zagatka, a través de la cual se habrían pagado a Juan Carlos I vuelos privados por valor de tres millones de euros. Todos ellos están o han estado en la lupa de Bertossa,



En México, recordemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador al volver el 17 de julio a la carga contra el Rey Emérito de España, Juan Carlos de Borbón, por las acusaciones de presunta corrupción que el ex monarca afronta en su país y que involucran al ex presidente Carlos Salinas de Gortari en el negocio de la constructora española OHL, Obrascón-Huarte-Lain, S.A.



La moneda está en el aire, el rey emérito Juan Carlos I, puede convertirse de un momento a otro de auto expatriado a prófugo de la justicia y hasta iniciado, además de llevarse entre las patas a una serie de personajes, inclusive extranjeros.



El tiempo cuenta y cuenta mucho, mientras la Casa Real calla, no obstante la demanda de información.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en [email protected], [email protected] Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org, el portal www.libertas.mx



