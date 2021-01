Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi



Un Toro ¿Violador y Candidato?



Argonmexico | Se cae, se cae… Ante las crecientes protestas en contra de la eventual candidatura de Morena y posibles partidos aliados, de Félix Salgado Macedonio, quien pretende contender por la gubernatura del Estado de Guerrero, a pesar de que enfrenta acusaciones de violación y abuso sexual, la moneda ¿está en el aire?



Un fantasma recorre Morena, el de la ruptura. Aunque son varios los estados donde exaspirantes no están conformes con el designado o la designada por la encuesta que define al futuro (a) candidato (a) a gobernador (a), llama la atención el caso de Guerrero.



En esta candente entidad, dos exaspirantes a la candidatura de Morena repudian a Félix Salgado como precandidato. Pablo Amílcar Sandoval, fundador de ese partido en la entidad, excandidato a gobernador en 2015.



Una y otra vez advierte: No vamos a aceptar imposiciones… Estamos en una coyuntura muy delicada de nuestro partido porque, podemos aceptar el proceso, ’pero debemos garantizar que Morena sirva para lo que dijimos que iba a servir, que es garantizar un cambio verdadero, garantizar que todo esto que hemos construido sirva para beneficiar al pueblo’.



El exsúperdelegado advirtió que, se corre el riesgo de que este método sea trampolín de personajes que han sido rechazados en el pasado, cuando incluso, pudieron participar sin renunciar a sus partidos, ni investigar sus antecedentes. Previno que no habrá negociaciones sobre la mesa o en lo oscuro. Si saben cómo es el león, pa´qué le pisan la cola…



