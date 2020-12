PALACIO

Por Mario Díaz



Un túnel muy largo



-Vacuna anti-Covid, luz al final del túnel

-Dos caminos, una decisión: salud o economía

-El coronavirus también contaminó la política



SI la planeación para enfrentar la pandemia ha sido deficiente o no, o bien si se han tomado o no malas decisiones, donde no hay duda es que la vacuna anti-Covid sería equiparable a que, por fin, se observa ’la luz al final del túnel’. Aunque eso sí, un túnel demasiado largo.

Con estadística alta en contagios y defunciones, los estragos del coronavirus han trastocado la actividad mundial e impactado de lleno en la salud y en la economía.



Expertos nacionales y extranjeros en el tema consideran que, en México, al inicio de abril del año próximo, el saldo mortal superará las 160 mil víctimas con o sin vacuna. El proceso de inmunización a los 126 millones de mexicanos, de acuerdo a la capacidad de la secretaría de Salud, es de alrededor de 10 millones de vacunas mensuales.



Es decir, con todo y que el gobierno de la Cuarta Transformación tenga resuelto el problema financiero para pagar a los laboratorios Pfizer, AstraZeneca y CanSino Biologics un total de 91 millones de vacunas, el mal del siglo continuará reflejándose severamente al menos durante el primer semestre de 2021.



El relajamiento de las medidas sanitarias como consecuencia de la necesaria reactivación económica ha provocado el incremento de contagios, fenómeno que algunos califican como ’rebrote’ o ’segunda oleada’, cuando en realidad la pandemia nunca ha sido controlada ni el virus aniquilado. El pasado viernes se registró la cifra record de infección con 12 mil 127 casos.



La buena nueva de inicio de fin de semana fue que el estado de Veracruz cambió a verde el semáforo epidemiológico, situación privilegiada que solo tenían Campeche y Chiapas. La mala es que Baja California y Zacatecas regresan al color rojo, ante el incremento de contagios, medida vigente a partir de hoy lunes hasta el domingo 20 de diciembre.



El gobierno de la ciudad de México que preside CLAUDIA SHEIBAUM está a punto de decretar el regreso del semáforo rojo, ante el aumento relevante de ocupación hospitalaria que ha rebasado las 5 mil 127 camas. Durante la presente semana se mantendrá el semáforo en color naranja con alerta máxima en un intento de no lesionar la economía, en apoyo a la política del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



Es claro que se trata de una difícil disyuntiva para ambos órdenes de gobierno: por un lado, el gobierno capitalino con la responsabilidad de mitigar la propagación del virus para resguardar la salud y, por el otro, el gobierno de la 4T haciendo hasta lo imposible para no frenar la actividad económica que se traduce en pérdida de empleos.



Indudablemente, el reto mayor será la muy segura movilización ciudadana durante la celebración de la Virgen de Guadalupe, a pesar de que las autoridades decidieron cerrar la Basílica y establecer un perímetro de seguridad en varias cuadras a la redonda.



La fe católica podría superar la medida del gobierno capitalino como en su momento sucedió el día de la celebración de San Judas Tadeo, situación que obligó a ordenar la apertura de la iglesia.



En Puebla, el gobierno estatal decidió retroceder al semáforo naranja ante el alza de casos de contagio y fallecimientos a causa de la enfermedad Covid-19. El relajamiento del confinamiento y restricciones durante el semáforo amarillo obligó al cambio de decisión en materia de salud.



En el occidental estado de Jalisco, a pesar de la crisis sanitaria, el mandatario estatal ENRIQUE ALFARO contempla el regreso a clases presenciales en escuelas públicas con el 50 por ciento de asistencia estudiantil durante dos días, y el otro porcentaje similar durante el mismo período, en un plan piloto coordinado con la Secretaría de Educación Pública.



La pandemia ha colocado en crítica situación a los habitantes de Nuevo León, al grado de que el gobernador JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN determinó el cierre comercial, incluyendo los supermercados. Sin embargo, la medida para evitar la movilidad ciudadana durante el fin de semana, provocó concentraciones masivas para la adquisición de diversos productos horas antes de entrar en vigor el decreto estatal.



Pero no tan solo los problemas de salud y económicos se reflejan como consecuencia de la enfermedad del siglo XXI; también la política ha sido contaminada por el virus conocido como SAR-Cov-2. El canciller MARCELO EBRARD CASAUBÓN y el subsecretario de Salud HUGO LÓPEZ-GATELL mantienen una férrea competencia con rumbo al lejano proceso electoral en 2024.



EBRARD se ha colocado la medalla al mérito por haber gestionado a tiempo la compra-venta de la vacuna anti Covid; mientras que GATELL, con todo y ser el ’rockstar’ de la 4T, podría convertirse en el villano de la película ante el rumor cada vez más generalizado de que en el combate a la pandemia se tomaron malas decisiones y hubo una deficiente planeación.

I.-Delicada la información publicada por la revista Proceso citando como fuente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en contra del gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA. Sin embargo, en contraparte, muy puntual la declaración del mandatario en el sentido de que su patrimonio es lícito y que está dispuesto a demostrarlo ante cualquier autoridad.



II.-Ha trascendido que el regreso de Tamaulipas al semáforo en color naranja, ocasionara severas restricciones que impactarán a todo tipo de establecimientos con actividad no esencial, a partir del 15 de diciembre. En consecuencia, los ciudadanos han iniciado el proceso de abastecimientos de distintos artículos, los mismo para la cena de navidad, regalos y festejos propios de fin de año.



