Un verdadero calvario

Lo que mal comienza, mal acaba

COMO dice el dicho y dice bien: lo que mal comienza, mal acaba.



Lo anterior podría asociarse al alcalde de Cuernavaca, Morelos, ANTONIO VILLALOBOS ADÁN, quien, desde su toma de protesta como primer edil en la ’ciudad de la eterna primavera’, ha enfrentado una serie de obstáculos políticos, financieros y otros derivados de ’fuerzas oscuras’.



Justo es precisar que la gama de hechos negativos no necesariamente ubica a VILLALOBOS ADÁN como una persona deshonesta, sino que, simple y sencillamente otra lectura podría ser que ’los astros no se le han alineado’ en su favor durante los casi dos años de gestión municipal.



El lunes pasado, en segunda audiencia penal, el juez EDI SANDOVAL LOMÉ lo vinculó a proceso por el presunto delito de cohecho, en perjuicio de dos hermanos empresarios que pretendían instalar un auto-cinema. El juzgador se abstuvo de tomar alguna medida cautelar o bien ordenar la separación de su cargo, toda vez que el indiciado se presentó con un amparo concedido por un juez federal.



No obstante, el subsecretario municipal de Protección Civil de Cuernavaca, GONZALO BARQUÍN GRANADOS, acusado del mismo delito, fue detenido y encarcelado al ser vinculado a proceso.



El juez EDI SANDOVAL determinó un período de tres meses para agotar la indagatoria, fechando para el día primero de marzo de 2021 la próxima diligencia judicial que podría ser decisiva para el alcalde VILLALOBOS ADÁN en lo que a su libertad se refiere, salvo que sus abogados defensores tramiten un nuevo amparo, o bien deshagan las imputaciones de la fiscalía.



De acuerdo a la acusación presentada por CHRISTIAN CONTRERAS LUNA, personal de Protección Civil de Cuernavaca le exigieron el pago de 200 mil pesos para autorizar el funcionamiento del auto-cinema y agilizar los permisos municipales.



En contraparte, el alcalde morelense niega los cargos y sus abogados defensores sostienen que ’la decisión del juez no está basada en elementos objetivos y contundentes’. La Fiscalía Anticorrupción del estado de Morelos integró el expediente que mantiene en zozobra al presidente municipal quien, desde su arribo a la alcaldía, no ha tenido precisamente ’un pedazo de pastel’.



Veamos.



El ’calvario’ de ANTONIO VILLALOBOS ADÁN inició desde el mismo día de su toma de protesta, en diciembre de 2018. El acto protocolario se realizó en la vía pública, luego de que el recinto oficial para la ceremonia no fuera abierto por órdenes del gobernador CUAUHTÉMOC BLANCO, con quien nunca ha congeniado por razones políticas.



A escasos días de haber asumido la alcaldía fue exhibido y amenazado por un grupo delictivo por medio de narco-mantas, quienes lo acusaban de haber entregado el control del agua potable y alcantarillado a una organización criminal rival.



Posteriormente, los delincuentes ’invitaron’ a uno de sus hermanos para que abandonara de inmediato el estado de Morelos al considerarse agredidos en un medio de comunicación en donde trabajaba.



En los dos años de gestión municipal, VILLLOBOS ADÁN nunca ha sido bien visto por el mandatario estatal a pesar de varios intentos de reconciliación por parte de la dirigencia nacional de Morena, reuniones que solo sirvieron ’para la foto’.



CUAUHTÉMOC BLANCO no le perdona su negativa a renunciar a la candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca, cargo que pretendía para JOSÉ LUIS ALCALÁ, ex árbitro profesional de futbol, amigo personal y su ’gallo’ para la alcaldía.



Ahora la Fiscalía Anticorrupción lo mantiene en serio predicamento que le puede costar la libertad y el descrédito político. Al margen de lo que contenga la carpeta de investigación y lo que se ventile en los tribunales, no es de extrañarse que la justicia se convierta en arma política.



Pero eso no es todo en la corta vida política del alcalde de Cuernavaca. La narrativa de los primeros hechos ocurridos al inicio de su administración también provocó severa fricción en el gremio periodístico, al grado de que aún sigue vigente en los tribunales.



Lo peor del caso es que ’el gremio periodístico organizado en el país’ que se supone debe defender las libertades de prensa y expresión y el derecho a la información, se exhibió como organismo represor de esos mandatos constitucionales y violentar el debido proceso a la hora de aplicar ’su justicia’.



También, derivado de ello, un ’alto mando’ de esa entelequia que se autodenomina ’gremio periodístico organizado en el país’, por bocón (por hocicón dirían en mi rancho), recibió una ’caricia’ que recordará el resto de sus días.



Como es evidente, a casi dos tercios de su mandato constitucional ANTONIO VILLALOBOS ADÁN está pagando un precio muy alto por su deseo de presidir el ayuntamiento de la otrora tranquila ’ciudad de la eterna primavera’.



Lo dicho: lo que mal comienza, mal acaba.



