Los mexicanos tenemos los mejores recuerdos recientes de Inglaterra porque en los Juegos Olímpicos de 2012 y en el estadio de Wembley, la selección mexicana ganó su primera medalla de oro en futbol. Era sábado y hasta aquellos quienes le tienen fobia al balompié, esperaban emocionados el juego contra Brasil, que terminó con un 2 – 1 angustiante.



Eso iba recordando cuando caminé hace unos días por el Metro Auditorio de la Línea 7, estación emblemática dedicada al Reino de la Gran Bretaña. Confieso que me gustaba más hace años cuando había una exposición que duró muchos años de los Metros del mundo, con fotografías y maquetas impresionantes.



Ahora desde la salida de los andenes se leen letreros en inglés con la palabra Underground (Subterráneo), que recuerda al Tube (Tubo) londinense, el sistema de transporte de este tipo más antiguo del mundo, iniciado en 1863.



En ningún espacio del lugar se recuerda la hazaña futbolera de 2012, pero sí la relación que han tenido ambos países en materia económica, comercial, financiera, social, educativa, cultural y diplomática.



Lo que más atrae es un mural llamado Un viaje por el rock, del muralista, caricaturista, ilustrador y pintor mexicano Jorge Luis Flores Manjarrez, pintado en una superficie de 64 metros cuadrados en tres etapas. Retrata personajes de la actualidad internacional con elementos representativos de la Ciudad de México: Elvis Presley en una combi y los Beatles cruzando una avenida con el Ángel de la Independencia de fondo, por ejemplo.



En el espacio se observan las imágenes de otros artistas famosos de manera surrealista, con cuerpo de animales o en forma de monumento, como Janis Joplin en una escoba voladora y Amy Winehouse con cuerpo de ave. Jorge Luis Flores realizó este mural sobre lienzo y madera, se lee en una placa al costado.



Mientras admiraba el mural estaba un hombre de unos 30 años tomando fotos igual que yo y pensé que trabajaba ahí, pero no. Vive en Puebla y tuvo que venir a la Ciudad de México a comprar unos muebles en la colonia Polanco, a eso se dedica. Dice que es admirador de Los Beatles y la cultura musical inglesa desde muy chavo. Por cierto, no estaba usando cubrebocas y se lo dije.



Al seguir caminando por los pasillos de la estación me encontré ilustraciones de Margaret Thatcher, la famosa ’Dama de Hierro’, de autores ingleses famosos como William Shakespeare, Mary Shelley -- ’creadora’ de Frankestein --, Sir Arthur Conan Doyle – de mi favorito Sherlock Holmes – y de J. R. R. Tolkien – de El Señor de los Anillos --, entre otros.



Había una gran fotografía de John Lennon; ya no está, alguien la quitó por alguna razón. Cuando se inauguró la estación emblemática, en octubre de 2018, la música de Los Beatles fue el tema principal de la apertura.



Leí en internet que el Reino Unido de la Gran Bretaña está formado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. La región sufrió muchas invasiones en su historia; los romanos llegaron en el año 43 y le llamaron Britannia; los británicos son descendientes de celtas -- los primeros habitantes --, alemanes, daneses, holandeses y noruegos.



Cuando sales de la estación Auditorio te encuentras con paisajes contrastantes. Enfrente están los hoteles de lujo de Polanco, Paseo de la Reforma, a un costado el Auditorio Nacional, el Bosque de Chapultepec, el Campo Marte -- escenario de múltiples eventos presidenciales y de las fuerzas armadas -- e infinidad de puestos ambulantes de todo tipo.



En un local de tacos estaban comiendo unas diez personas, retando a la pandemia. Entre ellas, escuché que un hombre le dijo en broma a otro ¡Aguas con el coronavirus! Y el otro respondió ¡Con esta salsa verde se mueren todos los bichos!