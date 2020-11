Un vídeo viral muestra una exbailarina con Alzheimer al escuchar Tchaikovski

Marta C. González fue primera bailarina del Ballet de Nueva York en los años 60, pero volvió a interpretar una de las coreografías de ’El lago de los cisnes’ cuando escuchó una grabación hace un año en la Residencia Muro de Alcoy (Alicante). La organización Música Para Despertar, que promociona el uso de la música como terapia contra las demencias y otras enfermedades, publicó un vídeo en el que aparece la exbailarina, que sufría de Alzheimer, emocionándose mientras escucha el tema principal del ballet de Tchaikovski, a la vez que interpretaba el papel de la primera bailarina desde su silla de ruedas.



En entrevista con la cadena Ser, Pepe Olmedo, director y fundador de Música para Despertar, relató cómo fue el momento en el que Marta González volvió a ser la protagonista del ballet al escucharlo en unos auriculares. "Fuimos a dar una formación a esa residencia y nos encontramos con Marta. Fue algo absolutamente impresionante", contó. Ella tenía un deterioro cognitivo leve, pero todavía podía hablar cuando empezó a repetir los gestos de la coreografía que había repetido tantas veces en Nueva York. El vídeo fue publicado para conmemorar el aniversario de su muerte.



Según Olmedo, no se sabía mucho de la vida de González. Era española, de Valencia, pero emigró a Cuba, donde estudió ballet, y acabó siendo primera bailarina en Nueva York. "No hemos encontrado información sobre ella, pero recuerdo que nos iba contaba los pasos de la obra. Se notaba que fue alguien especial", apunta. "Estoy contactando con la residencia porque cuando estuve con ella me enseñaron recortes de periódico, pero no tengo más documentación".



Olmedo es psicólogo y musicoterapeuta, pero su relación con las demencias se remonta al trabajo de su madre en una residencia. "Más allá de ese chispazo de felicidad, usamos la música como estimulación cognitiva —con el lenguaje o la memoria— y conseguimos que la enfermedad avance más lentamente y que las personas sean un poco más autónomas", señala.