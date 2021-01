Un violador en tu camino

Morena un partido que dice estar a favor de todo y en contra de nada, en estos momentos en Guerrero se encuentra en el ojo del huracán al llevar como su candidato a gobernador, en una encuesta amañada, a un hombre señalado por violación, me refiero al mal llamado "toro sin cerca".

"Félix Salgado Macedonio", ese al que pareciera que las leyes le hacen lo que el viento a Juárez al contar con el respaldo de quien dirige los destinos del país.

Razón por la cual la acusación de violación contra una mujer no ha procedido para hacer cumplir la ley, tal y como hubiera sucedido con cualquier otro mortal que ya estaría tras las rejas y no en libertad haciendo campaña para dirigir los destinos de un estado tan lastimado y olvidado como Guerrero.

El delito de violación debería ser un impedimento factible para que Salgado Macedonio no fuera el candidato a gobernador, pero como para quien manda en el país, el violentar las leyes es su principal premisa.

Esa es el motivo de que el toro sin cerca siga en libertad y no en la cárcel, y con esa protección ande haciendo campaña para ser gobernador, burlándose y pisoteando los derechos y la dignidad de las mujeres.

Con esos negros antecedentes, Salgado Macedonio es un peligro andante, principalmente para nuestras niñas, pues un sujeto con instinto bestial puede atacar en cualquier momento.

Por ello las autoridades encargadas de impartir justicia deben hacer su trabajo y aplicar la ley sin influyentísimos, haciendo valer el derecho de las víctimas, y no beneficiando al victimario, dándole la oportunidad de que cometa más delitos.

En ese contexto de exigir cárcel para quien agrede física y sexualmente a una mujer no debe ser solamente un trabajo incansable de los grupos feministas, debe ser una exigencia de toda la sociedad, pues todos dependemos desde la concepción de una mujer a la que desde casa, el gobierno y las instituciones deben garantizar una vida libre de violencia.

No necesariamente se tiene que ser feminista, como se denomina a esos grupos de mujeres que luchan todos los días por la defensa de la mujer para estar en contra de actos tan aberrantes como es la violación.

Ante este caso, todos debemos exigir al gobierno estatal y federal que se cumpla la ley, y si existen las pruebas fehacientes, Salgado Macedonio debe ser juzgado y encarcelado como cualquier otro ciudadano que cometa un delito de esa magnitud.

De no ser así, cualquiera se sentirá con el derecho de agredir a nuestras niñas y mujeres, al final en Guerrero y en el país no existe la aplicación de la ley si tienes dinero y poder, puedes hacer lo que te venga en gana.

En estos momentos y para dejar un buen precedente de que en Guerrero y en México se gobierna con justicia, se debe resolver confirme a derecho el caso Salgado Macedonio.