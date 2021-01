Un violador no será gobernador: claman feminista

www.guerrerohabla.com

Chilpancingo, Gro. 12 enero 2021.- ’Un violador no será gobernador’, ’Si Félix es gobernador, habrá revolución’, fueron las principales consignas con las que activistas feministas advirtieron que no permitirán que el senador con licencia, acusado de dos cargos de violación, llegue al gobierno del estado, bajo las siglas de Morena.

La tarde de este lunes, por medio de un performance denominado ’El violador eres tú’, activistas se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), para expresar su repudio por la insistencia de Morena, de mantener a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura del estado de Guerrero, a pesar de haber dos acusaciones de violación en su contra.







El punto de concentración fue la entrada de la FGE, donde las activistas advirtieron de manera reiterada que ’un violador no será gobernador’, así como ’ni víctimas ni pasivas, mujeres combativas’, ’alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América Latina y tiemble, y tiemblen los machistas que América Latina será toda feminista’, ’no somos una ni somos diez, pinche gobierno cuéntanos bien’, ’compañera, hermana aquí está tu manada’, consignas expuestas antes del performance.

En medio de la calle, colocaron un toro de papel al que le prendieron fuego a su derredor, colocaron las consignas ’toro violador’ y ’un violador no será gobernador’. Enseguida, realizaron el performance ’El violador eres tú’, durante el cual, reiteraron el señalamiento de violador hacia Salgado Macedonio.







’Alto a la persecución agresiones a las activistas por señalar a un violador, un gobernador quiere ser gobernador, y las feministas hemos sobrevivido a las dictaduras, un violador, no puede ser candidato, un violador no puede ser gobernador y aquí estamos para recodárselos todas , estamos en nombre de nosotras y de las que creen en la lucha feminista y no de los partidos. Hacemos un llamado a las mujeres que están apoyando a este hombre acusado de violación que recuerden como mira Félix Salgado Macedonio, Félix Salgado Macedonio, mira siempre con lujuria, que no se les olvide, desde ahí se nota que es un violador y por eso les creemos a las víctimas’, expusieron.

Bajo la advertencia de que ’si lo nombran candidato habrá revolución’, otra de las activistas sostuvo ’no estamos recibiendo dinero de ningún cabrón, nosotras somos mujeres con criterio, somos mujeres autónomas, independientes’, asentó una activista.

Denunciaron la persecución y señalamientos de que están siendo objeto las activistas que se han atrevido a manifestarse en contra de la candidatura de Salgado Macedonio ’no es posible que quieran callarnos no es posible que recurran a la difamación y que jueguen con algo tan preciado como es nuestra dignidad, nuestra lucha que ha sido respaldada, desde ahí estamos viendo que realmente y cómo se va a manejar este gobierno si queda en manos del Toro, nosotras venimos con la justicia en la mano y vamos a luchar por todas yuca da una de las víctimas las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia, acoso ni hostigamiento y es lo que venimos a exigir’, expuso otras más.







’Nosotras nos salimos de sus fronteras de hacer policía, nosotras creamos policía por y para nosotras por defender nuestros derechos, aquí lo único que se defienden, son los derechos de todas las mujeres’, expuso una más.

LA PERSECUCIÓN Y AGRESIÓN

A través de redes sociales, Yolitzin Jaimes Rendón, integrante de la colectiva ’las revueltas’, denunció la agresión y amenazas en su contra, tras manifestar su abierta oposición y rechazo a la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

En distintas paginas virtuales, entre ellas la denominada ’El Fisgón de Guerrero’, cuestionan su sexualidad, la acusan de estar al servicio de priistas como el senador Manuel Añorve Baños, y el mismo gobernador Héctor Astudillo Flores, así como del precandidato del PRI, Mario Moreno Arcos.

Incluso tratan de vincularla con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por el solo hecho de haber laborado por un par de meses, como secretaria de la Mujer en el ayuntamiento de Taxco, en el gobierno del entonces alcalde Salomón Flores Majul.

’Yolitzin Jaimes mujer de choque y desestabilizadora, cobra en la nómina del gobierno de Astudillo desde el 2015, precisamente la ocupa el gobernador y el PRI para golpear a sus enemigos políticos’, afirma llanamente el responsable de dicha página.

Sin empacho, asegura que la activista, no solo responde a los intereses priistas, sino incluso al otro grupo de Morena que encabeza Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y advierte ’que quede claro, no están atacando o golpeando a Félix Salgado Macedonio, están atacando a la cuarta trasformación y al partido Morena’, asegura la publicación.

En entrevista tras la realización del performance frente a la FGE, sobre las agresiones recibidas, Jaimes Rendón expuso que ’soy feminista, soy una mujer lesbiana, he sido acusada, discriminada, señalada de estar en nómina inclusive en nómina del gobierno del estado, hace años que yo ni saludo al gobernador en turno, ahí están las nóminas que revisen, yo no estoy en ninguna nomina’

Anunció que interpondrá la denuncia correspondiente por las amenazas recibidas, tiene identificados a sus agresores en contra de quienes ya prepara su denuncia penal, por distintos tipos de violencia; simbólica política institucional, y todo lo que implique.

Recalcó que el movimiento feminista en el que participa, no responde a ningún tipo de intereses partidistas, al no pertenecer a ningún partido.

En cuanto Morena reconsidere su posición de postular a Félix Salgado, como feministas se retiraran, ’lo que nos interesa es que ningún presunto violador quede como candidato’ sostuvo.

Acusó que la marcha que realzarán este martes a favor de Salgado Macedonio si está financiada.