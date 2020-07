Una bebé nace con un cabello increíble, tan abundante que se veía en la ecografía

El cabello de una bebé era tan abundante que se pudo apreciar en la ecografía que le hicieron a la madre a las 34 semanas de embarazo. Cuando nació, los médicos también se sorprendieron por la oscura cabellera que cubría por completo la cabeza de la pequeña.



Aunque su madre Alexandra Jechorek, de 21 años y de Dublín, esperaba que su hija tuviera un poco de pelo, como había visto en la ecografía mientras su hija Maya todavía estaba en el útero, los brillantes mechones de su recién nacida la sorprendieron.



’En la ecografía anterior habíamos descubierto que íbamos a tener una niña, así que a las 34 semanas nos emocionó comprobar cuánto había crecido’, contó Jechorek.



’Cuando la partera giró la pantalla, la verdad es que no podía creer lo que estaba viendo’.



’En la ecografía había una bebé pequeña con abundante cabello. Solo pensé: ‘No es posible, no puede ser posible’’.



La increíble cabellera de Maya era particularmente inusual, ya que tanto su madre como su novio, Lee Bond, de 23 años, nacieron sin pelo, al igual que su hijo de cinco años, Kadin.



’Le pregunté a mi familia y a Lee si alguien más había nacido con tanto pelo como Maya, pero todos me dijeron que no, así que debe haber sido una casualidad’.



’Para ser sincera, pensé que todos los bebés nacían sin pelo. Kadin nació calvo, así que pensé que así eran los bebés cuando nacían’.



’Pero cuando asimilé la cantidad de cabello que tenía, me entusiasmó aún más conocerla, pues Maya ya parecía una personita hecha y derecha’.



Cuando Maya nació, el 9 de junio de 2019, el cabello ya le llegaba por debajo de las orejas.



’Ni bien llegó Maya, ya no podía quitarle los ojos de encima’, reconoció Jechorek.



’Ver a esta hermosa bebé con este espeso cabello negro azabache fue increíble’.



’Incluso las enfermeras y los médicos me miraron y me dijeron que nunca habían visto a un bebé con tanto pelo en todo el tiempo que llevaban trabajando en el hospital’, agregó.



