’Una burla el regreso de Ríos Piter’: Moisés Reyes

’Como una burla y vil payasada’, así calificó el diputado de Morena, Moisés Reyes Sandoval, la incorporación del ex senador Armando Ríos Piter al Partido de Movimiento Ciudadano, el cual en su primera declaración, dijo que quiere contender por la alcaldía de Acapulco, cuando por ley está impedido, debido a que su residencia se encuentra en la CDMX.



En entrevista telefónica, Reyes Sandoval manifestó: ’Yo creo que Ríos Piter ya no haya cómo llamar la atención. Primero se fue al PRI cuando según había sido de izquierda y ahora aparece con MC, partido que apoyó a Ricardo Anaya en las lecciones presidenciales anteriores, por lo que lo acapulqueños ya lo conocen y no se dejarán engañar nuevamente’, señaló.



Sobre que Morena le ha fallado a los guerrerenses, como lo dijo el ex priista, Moy Reyes fue enfático en resaltar que las encuestas colocan al partido guinda por encima de todos los institutos políticos, ’me da risa que Ríos Piter mienta con tanta facilidad. El presidente tiene el 80 por ciento de aprobación en Guerrero y es gracias al trabajo de la Cuarta Transformación en la entidad’, manifestó.



El diputado de Morena agregó que Ríos Piter es una ’llamarada de petate’ y que los guerrerense ya conocen la historia del ex senador de la República, ’siempre llega en época de elecciones y cuando no consigue nada para sus intereses personales, se va sin pena ni gloria’, finalizó.