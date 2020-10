Una canción

Aquí estamos, en esta casa de Xalapa. La noche es veracruzana. Quiero decir que es cálida y es húmeda. ’...Noche tropical, lánguida y sensual...’, dijo San Agustín Lara, que no era veracruzano, pero siempre quiso serlo. No es el único: todos los mexicanos hemos querido alguna vez ser veracruzanos.



Cenamos ya, muy bien, y bebimos ya, mejor. También hemos conversado de todo, todos, y hemos reído de todos, de todo... esperen un momento, que quiero preguntarle a este sentimiento quién es... ya se identificó: es la felicidad... disculpen la interrupción. Podemos proseguir.



Ahora vamos a cantar. Los dueños de la casa son también dueños de la música. Ella canta con una voz muy dulce que puede volverse de repente voz muy brava. Es fina y delicada esta preciosa dama, y es muy rubia. Se llama Sandra Lohr. Él toca la guitarra con maestría: es un virtuoso de ese instrumento que tiene la forma de la mujer y que es tan complicado como ella. Se llama Enrique Velasco. Por todo el mundo ha ido tocando la guitarra en nombre de México.



Escuchemos esta canción que Sandra va a cantar. La ha anunciado Enrique:



- ’Las estrellas’. Canción mexicana de principios del siglo, de autor desconocido... para nosotros.



La letra de esta canción es un pequeño poema sonriente y amoroso:



A cantar a una niña



yo le enseñaba,



y un beso en cada nota



ella me daba.



Aprendió tanto,



aprendió tanto,



que de todo sabía,



menos de canto.







El nombre de las estrellas



saber quería,



y un beso en cada nombre



yo le pedía.



¡Qué noche aquélla,



qué noche aquélla,



en que inventé mil nombres



a cada estrella!







Y luego se fue la noche;



llegó la aurora;



se fueron las estrellas;



quedó ella sola.



Y me decía,



y me decía:



¡Lástima que no haya estrellas



también de día!







Pasaron después los años,



pasó la vida;



se fueron las estrellas



se fue la niña.



Pero en mi senda,



pero en mi senda,



brilla siempre el recuerdo



de las estrellas...







Regreso de Xalapa y traigo conmigo esta canción. ¡Pobre del viajero que de su viaje no traiga una canción para cantar, y un recuerdo para recordar! de México.