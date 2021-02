Una es la realidad y otra los sueños.......

PUES SÍ, A LO MEJOR SOLAMENTE ME SUCEDE A MÍ, PERO ES DESESPERANTE CUANDO SE PIERDE LA FLECHITA QUE SACA A LA MANITA PARA MARCAR LO QUE SE QUIERE LEER EN EL INTERNET… Y BUENO, MÁS CUANDO LA VISTA FALLA.



Platicaba con mi estimado y querido amigo Román sobre el que ya tenía la edad y todavía los recuerdos y memoria para comenzar a realizar el esfuerzo para escribir algo de mis memorias, no por ego, sino porque hay muchas cosas que se deben conocer porque forman parte de lo que hemos vivido y que siguen vigentes o sirven como referentes para entender lo que hoy sucede, y entonces me dijo:¿Y qué le falta?, pues no ganas ni tiempo, como pretexto explique que se había perdido la grabadora y que era una herramienta necesaria para esto y de pronto, el sábado, llegó con una grabadora y pues ahora si, por bocón y cumpliendo el último requisito pues a darle que es mole de olla y comenzar a escribir: ¿qué cómo se llamará el librito? Pues no será mucha sorpresa pero a lo mejor no les gusta a muchos… ya lo verán.



Y como las cosas siempre nos sorprenden estábamos seguros que en Nuevo León no temblaba jamás, pero al parecer, ahora, se descubre que en un solo día TIEMBLA TRES VECES EN MONTERREY y no sé si son las condiciones políticas del momento pero es claro que cuando menos la guerra sucia políticamente se ha generado porque piensan que lo más importante es derrotar a la candidata de MORENA Claudia Luz Flores, y la realidad es que como dicen: lo que no mata, si no engorda, fortalece y es lo que viene sucediendo porque cuando se hacen videos para sacar de contexto declaraciones y tratar de mostrar otra cara de una candidata en la reunión de empresarios pues esto cae por su peso cuando los mismo empresarios que acudieron conocen la realidad y ellos explican que no es como lo tratan de mostrar en esos videos de guerra puerca, y es de esperarse que siga este camino por varios lados porque al final de cuentas a la falta de argumentos y de propuestas solamente queda el excremento…



En muchos sitios hay incluso la guerra sucia y los reclamos o las piedritas en el camino para evitar que algunos lleguen y se hacen esfuerzos extraordinarios para que se generen las desconfianzas y se provoquen las protestas, lo que a lo mejor muchos no ven ni observan es que desde hace muchos años el profesor René Bejarano es el único que ha mantenido una intensa actividad para mantener una sólida y amplia organización política que disciplinada y organizada es, podríamos decir, el mayor grupo en la realidad política del país, porque en MORENA solamente existen o los grupitos de las mafias de intelectualoides ’revolucionarios’ y las tribus que buscan los puestos y presupuestos pero que no realizan una mejor organización ni dan la fuerza ideológica de los grupos, solamente esperan a ver lo que el dedito dice o lo que los acuerdos o negocios indican para mandar a los candidatos y candidatas no importando que no tengan ninguna identificación ideológica con el proyecto del presidente y del que se supone morena debe encabezar, pero las ambiciones y los intereses son enormes y los puestos y presupuestos pues son devorables para cuando se busca un buen hueso.



Se habla entre los grupos de que al final de cuentas no muchos entienden el apoyo y el silencio que guarda el presidente con relación a los actos políticos del profesor Bejarano y su esposa en el jugo político y de cómo se van filtrando en la actualidad en el proceso electoral y esto en realidad no tiene nada de espectacular ni de asombroso simplemente es parte de un esfuerzo de ese grupo encabezado por Bejarano y que tiene claro un proyecto político que no se le podrá impedir para actuar porque es parte de su derecho. Seguramente, el presidente, sabe también que la capacidad organizativa es clara y fuerte y que el asunto de las ’donaciones y las ligas’ era parte de un verdadero complot para golpearle y tratar de destituirlo para eliminarle de la contienda política en aquellos años, hoy, es el presidente y seguramente ya conoce todo lo que implicó este asunto y de cómo cada personaje estuvo implicado en el tema para su ’destitución’, y si es así, pues ya cuenta con la información clara y cuando se tiene clara la información se pueden tomar decisiones diferentes, sobre todo, en el campo de la política.



Hay muchas cosas implicadas en el tema de aquel momento y de cómo se operaron las cosas incluyendo a personajes de la televisión que hoy se ven, dicen ellos, ’perseguidos’ por el mismo presidente, y hemos dicho que en política pues ’juego que tiene desquite ni quién se pique’ así que hay que esperar o los tiempos o el cambio de circunstancias y también están en su derecho de defenderse y de luchar para que no los jodan. En este campo de la política hemos visto muchas sorpresas, desde cómo han llegado al poder los asesinos y represores o los grandes defraudadores o corruptos al poder y ahí, cuando están el poder ,pues el silencio de los ’inocentes’ es grave porque no se atreven a decir nada y esto hace que los daños sean mayores. Ya tendrá tiempo y necesidad política el profesor Bejarano de explicar claramente lo que sucedía en aquellos momentos y a dónde o por qué razón esos fondos filtrados por políticos con el apoyo de Carlos Ahumada para joder a un grupo se utilizaron y de qué forma se usaron, cayeron en una gran trampa porque lo que nadie podrá olvidar es que, independientemente de los sueños del presidente de que en política solamente se requiere de valor y de convicciones, es que en la actualidad para hacer política, se requiere mucho dinero, y esto está a la vista de todos en muchos sitios, incluidos muchos de sus seguidores que ahora disputan el poder o tratan de sostenerlo… y no podrá negar, el presidente, que en la gran mayoría de los casos los candidatos solamente andan en busca de puestos con presupuestos y poder sacar lo ’invertido’ y un poquito más para sobrevivir en los malos tiempos… bueno, es la realidad y no son simples sueños.