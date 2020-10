Una extraña Constitución ¿socialista?

Morena coquetea con grupos radicales

• Estructura de control social del gobierno

• Aboliría Congreso y crea una ’Asamblea’

• FRENAAA, ¿una guerra que fortalece a AMLO?



Cuando los hombres están reunidos, pierden el sentido de su debilidad.

Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, escritor y filósofo francés.





Llegó a la Facultad de Derecho de la UNAM y otras universidades públicas y privadas del país, un proyecto de ’Nueva Constitución Mexicana 2020’, impulsada por el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y otros organismos.

Ellos se erigieron el 23 de agosto pasado en ’congresos constituyentes’ y colocan una lista de decenas de membretes.

Los autores, que dicho sea de paso, ni idea tienen del sentido jurídico de una Constitución; elaboraron una recopilación de deseos de establecer el socialismo (con fundamentos anárquicos).

De entrada, buscan cambiar el nombre al país a ’República federal Pluricultural de los Pueblos de México’, con 32 Estados y la capital se llamaría Tenochtitlán.

Acaban con el régimen presidencialista, diputados y senadores, abolen la Suprema Corte de Justicia, y establecen una asamblea política nacional, cuyo coordinador tendría el poder total del Estado.

La justicia sería aplicada por jurados populares; la justicia por la mano del pueblo, no de tribunales.

Proponen acabar con el sistema capitalista, aunque mantienen la propiedad privada, que es la base del capitalismo. La educación sería controlada por el Estado, todos tendrían vivienda, jubilación (al más puro estilo neoliberal) a los 70 años (hoy es a los 65 años).

En fin, si no fuera por el pensamiento de algunos grupos minoritarios del país, podría considerarse una broma de mal gusto. Sin embargo, no puede dejarse al azar ya que algunos legisladores de Morena les dan alas y esto puede convertirse en un dolor de cabeza para el sistema político actual.

PODEROSOS CABALLEROS

AMLO- FRENAAA

La moda en las redes sociales es lanzar ’retos’, aunque sean peligrosos. Esto lo hizo Andrés Manuel López Obrador, al retar a FRENAAA para juntar a más de 100 mil personas en el Zócalo. Si lo lograba se iría a ’La Chingada’, su rancho de Palenque, Chiapas. Y, juntaron esa cantidad de personas que están en contra de su gobierno. Ningún presidente pasaría la ’prueba de fuego’; menos a la mitad de su gobierno. Ahora, las implicaciones de una renuncia presidencial, son incalculables. Es un movimiento no deja de ser importante, pese a que sus metas son lógicas y utópicas. Esto es lo que frena a FRENAAA y fortalece a AMLO.

LUIS PAZOS

ADN40 que dirige Luciano Pacoe, lanzó ’Tlatelolco, la Otra Historia Documental’, donde Luis Pazo ofrece un análisis distinto del Movimiento del 68, desde su experiencia como líder estudiantil de ese año. Opiniones de otros dirigentes como Sócrates Campos Lemus y la presentación de un telegrama de la CIA, sobre la incursión de ’un grupo terrorista troskista’ implicado. Una buena oportunidad para ver la otra historia del 69.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

MILPA ALTA

El alcalde en Milpa Alta, Octavio Rivero, en medio de la crisis económica que se vive por el COVID, apoyará a los productores del mole de San Pedro Actopan. En medio de estrictas medidas de seguridad sanitaria, los visitantes podrán degustar este tradicional platillo en restaurantes. Pondrán a la venta entre 80 a 100 toneladas de mole en un evento en el que se evitarán aglomeraciones y guardar la sana distancia.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected] @vsanchezbanos