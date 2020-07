Una joven fue despedida por decir que apuñalaría a quien clame ’all lives matter’ para denostar al movimiento Black Lives Matter

La confrontación y la división resultan indeseables y ello lo constató Claira Janover, una graduada de Harvard que en su afán por defender el movimiento Black Lives Matter –que exige justicia, igualdad y respeto para los afroamericanos en Estados Unidos y el fin de la brutalidad policiaca– repitió, haya sido en broma o en serio, un discurso hostil que hace eco de la violencia contra la que ese movimiento lucha.



En un video publicado en la red social TikTok, Janover dijo que apuñalaría a todo el que tuviera ’el descaro’ de decir ’all lives matter’. ’Yo te apuñalaré y mientras te retuerces y desangras yo voy a mostrarte la cortadura que me hice con un papel y te diré ‘mi cortadura importa también’…’, dijo Janover.



La frase ’all lives matter’ ha sido utilizada como una suerte de neutralizador de la lucha de Black Lives Matter, alegando que en realidad todas las vidas importan. Pero aunque eso es cierto, el sentido con lo que los críticos de Black Lives Matter lo utilizan es para desacreditar a ese movimiento como sectario o racista ’a la inversa’ y para opacar la denuncia de injusticia sistémica que lacera a los afroamericanos y otras minorías.



La analogía que Janover usó en su video presumiblemente le pareció apasionada y punzante para ilustrar la diferencia entre ambas posiciones y exaltar la relevancia de Black Lives Matter. Pero se ha criticado que al aludir a la violencia, así fuese retóricamente, Janover se excedió y se colocó del lado de quienes ven a la agresión como una forma de dirimir diferencias. Y dio argumentos a quienes denostan a Black Lives Matter y lo tachan de ser un grupo extremista y violento.



Otros, incluida la misma Janover, han calificado al contenido de ese video de ser una broma, una analogía filosa para contrastar el desatino de ’all lives matter’.



En todo caso, el video de Janover se volvió fuertemente viral.



Pero el asunto no terminó allí. Aunque ella retiró el video de su cuenta de TikTok, muchos lo difundieron y acusaron a Janover de amenazar la vida de otras personas. Y, según ella misma comentó en otro video publicado en TikTok, todo el incidente acabó costándole su empleo en la firma Deloitte.



De acuerdo al New York Post, Janover dijo que ’defender a Black Lives Matter me puso en un lugar en el que fue vista en línea por millones de personas… Del trabajo por el que trabajé tan duro y que significaba tanto para mí me han llamado y me han despedido por todo ello’.



Por lo que se sabe, Deloitte no ha declarado al respecto.



Y Janover acusó además a seguidores de Donald Trump de haberle hecho perder el trabajo y dijo que de ellos ha recibido amenazas de muerte.



En todo caso, en redes sociales Janover ha encontrado apoyo y repudio por igual.



Y muchos se han puesto de su lado. Una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe fue creada en su beneficio, y allí se afirma que en su notorio video Janover ’hizo una analogía sobre la estupidez de la frase ‘all lives matter’ al compararla con alguien que se queja de una herida hecha con papel mientras otra persona es apuñalada a muerte frente a ella… Me desconcierta que alguien pueda interpretar el TikTok de Claira como una amenaza de muerte real y en cambio ignore el hecho de que hay personas afroamericanas que realmente enfrentan ese tipo de violencia cada día: son apuñalados, baleados, estrangulados…’.



Ello en alusión, por ejemplo, a casos de personas de color que han muerto recientemente en incidentes de brutalidad policiaca y otros actos violentos.



Esa defensa ha convencido a muchos, pues esa campaña ya ha recaudado casi 8,000 dólares en apoyo de Janover.



Al final, puede decirse que la lucha contra el racismo, por la igualdad y por la justicia no necesita realmente bromas o analogías que desatan controversia adicional, ni tampoco reacciones hostiles o amenazas en sentido contrario, pero sí valor y rigor para plantarse por lo que se cree y defender las libertades y los derechos de todos, en especial de los oprimidos y marginados.



