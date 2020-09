’Una lana’ acabaría con la corrupción

Está visto que la corrupción, en México y el mundo, se resuelve con ’una lana’.



Pio López Obrador, hermano del presidente de México está hoy en la línea de fuego luego de que, por años, solicitara ’aportaciones’ para la causa familiar.



René Bejarano, del partido Morena, esposo de la vice presidenta de la Cámara de Diputados y allegado al presidente Obrador, recibió de un empresario argentino, bolsas, fajos de billetes, tantos que hasta las ligas utilizó.



Corruptos ha habido en todas partes del mundo toda la vida.



Según organismos internacionales, la ilícita actividad se registra,

mayormente, en Venezuela, Bolivia, Brasil, Paraguay, República Dominicana, Argentina y Nicaragua, por citar únicamente nuestro continente.



Los expresidentes Lula da Silva y Cristina Fernández, por ejemplo, fueron a la cárcel acusados de corrupción.



En el fango de la corrupción mexicana son mano los ex jefes de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard (PRD-MORENA) por la Línea 12 del Metro y Rosario Robles, (PRD-PRI) por la llamada ’estafa maestra’.



En el PRI nacional ’destacan’ los ex gobernadores Tomás Yarrington, Javier Duarte, Cesar Duarte, Humberto Moreira, Fidel Herrera Beltrán, Roberto Borge, Rodrigo Medina, Eugenio Hernández, Roberto Sandoval.



En el PAN: Guillermo Padrés.



PAN-PRD: Pablo Salazar.



PRD: Narciso Agúndez, Juan Sabines.



Convergencia-MC: Gabino Cué.



En MORENA: la ’honesta e integra’ Yeidckol Polevnsky es acusada por el actual dirigente partidista Alfonso Ramírez Cuellar; también Gerardo Sosa Castelán, de ’La Sosa Nostra’, que en su momento denunciara el periodista Miguel Ángel Granados Chapa.



En el Gobierno Federal la corrupción inició con el Programa Nacional de Fertilizantes (facturas falsas, semillas con gusanos, sobreprecio) a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).



Amílcar Sandoval, hermano de la encargada de combatir la corrupción en el gobierno obradorista, sabía de ese ilícito.



Por cierto, en la secretaría de la Función Pública (SFP) ven con

recelo a la titular, Irma Eréndira Sandoval y a su esposo, John

Ackerman, por presunto enriquecimiento inexplicable.



Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura

Física y Deporte (Conade), estaría implicada en ilícitos en perjuicio del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.



Ex gobernadores, funcionarios y exfuncionarios públicos han sido acusados de lavado de dinero, o de pertenecer al crimen organizado, o de malversación de dinero público, o de cohecho.



A iniciativa del presidente Obrador y del partido Morena, los expresidentes Salinas, Calderón y Peña Nieto podrían ser sujetos a juicio no legal sino popular, a mano alzada.



A decir del presidente, su gobierno está barriendo la corrupción de arriba hacia abajo.



No sabemos en qué escalón van.



Deje le digo que Andrés Manuel López Obrador y su esposa recibieron un certificado según el cual podrán tener ’derechos de marca’ en todo lo que se comercialice con su nombre o siglas.



La ’NO primera dama’ vive en un palacio, tiene guardia presidencial permanente y aparece en actos oficiales cuantas veces quiere.



Además de las regalías que la pareja presidencial recibirá en los próximos 10 años, ya comenzaron a hacer su ’guardadito’ millonario.



Don Obrador, como mandatario.



Doña Beatriz, como investigadora universitaria.



Mail: [email protected]