Una lección que nos deja el COVID-19 es cambiar hábitos alimenticios, asegura López-Gatell

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 17 agosto, 2020.-Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, aseveró que una de las lecciones que nos deja la epidemia de COVID-19 es la necesidad de cambiar nuestros hábitos alimenticios para cuidar la salud.



En un mensaje dado a conocer en redes sociales, López-Gatell Ramírez señaló que la mala alimentación ocasiona enfermedades crónicas en las personas, siendo éstas quienes sufren en mayor grado la epidemia del nuevo coronavirus.



’Es muy claro que en México desde hace casi 40 años la alimentación que está disponible es una alimentación no saludable, aquí predominan los productos industriales procesados, ultraprocesados, comúnmente llamados comida chatarra, esto incluye los refrescos, las bebidas embotelladas, que tienen una cantidad inmensa de azúcar’, dijo.



’Este es el motor principal de la epidemia de obesidad y de diabetes, también de hipertensión, y México tiene una de las más grandes epidemias de estas enfermedades’, expresó.



El subsecretario de Salud llamó a la ciudadanía a no consumir comida chatarra y bebidas con grandes cantidades de azúcar.



’Por eso es importante que aprovechemos esta tragedia de la epidemia de COVID para cambiar la manera en que tenemos nuestra alimentación. Tenemos que cambiar estos hábitos y depende de que cambiemos la oferta de alimentos que tiene México’’, aseveró.



’Digamos no a estos alimentos no saludables y busquemos los alimentos saludables que hay en México, que nos van a permitir tener una condición de salud mucho mejor, y en el largo plazo, disminuiremos el riesgo de tener complicaciones de estas enfermedades o incluso de morir ante una situación de la epidemia como la de COVID’, argumentó.