Una mancha más al Tigre, o una burla más de Andrés Manuel López Obrador presidente de México, al pueblo, resulta que las tarjetas bancarias para apoyo económico a adultos mayores personas discapacitadas, están siendo bloqueadas, en bancos destinados para tal fin, cientos de presuntos beneficiarios con el programa ’tarjeta para el ’Bienestar Social’, están resultando inservibles toda persona que viene acudiendo a los cajeros automáticos tienen como respuesta ’Tarjeta Bloqueada’.



Acción que a causando, bastante ira a supuestos remunerados con ese beneficio establecido y, cacaraqueado por AMLO, el cual está resultando ser un verdadero fraude, de no solucionar de inmediato el tan cacaraqueado programa de apoyo a Adultos mayores, AMLO, seguirá ganando recuerdos familiares, es lastimoso observar a gentes en sillas de ruedas acudir a módulos de atención a beneficiarios, reclamando su pensión, y al mismo tiempo echando pestes contra el personal morenista, que dice no tener solución a sus demandas, será posible, que AMLO. Venga ejerciendo un gobierno que no se detiene en mentiras y, falsas promesas.



’acaso han asesinado periodistas en México’, como ven a esta disqué protectora de los derechos humanos, solo porque de manera personal conocí y, traté a su madre doña Rosario Ibarra de Piedra, porque de otra manera diría, es hija de probeta, mire que ignorar que pasa en su país, con esa defensora para que queremos enemigos, como la vez AMLO.



Referente al asesinato de camaradas periodistas, en verdad, es demasiado doloroso, tomando en cuenta que les han privado de su vida por cumplir con su labor informativa, quienes ejercemos el periodismo estamos conscientes, somos más que una piedra en el zapato para nefastos políticos, jefes policiales y, cabezas de la mafia…no encuentro el calificativo para Rosario Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. CNDH, quien al ser cuestionada sobre el asesinato de periodistas en México. respondió un tanto burlona.



Varones del crimen organizado continúan despachándose a gente sin miramientos y, con impunidad, en acciones criminales de secuestro, extorción, asaltos en todas sus modalidades, el rio de sangre en nuestro México es grande, para delincuentes no tiene ningún valor la vida humana, durante el presente gobierno federal de Andrés M. López Obrador han asesinado a 10 alcaldes, 16 periodistas, crímenes sin solución.



Cabe la posibilidad que, jefes de bandas delincuenciales estén asociados con comandantes policiacos, esto ante el panorama que observamos en tramos de algunas vías de comunicación, como es el caso de la carretera México Texcoco, donde vienen operando con impunidad integrantes de bandas dedicadas al asalto a viajeros en ’combis’, gente que habita, tiene su negocio, y casa en área cercana al puente vehicular ’piedras negras’, municipio de Chimalhuacán, señalo, que bajo ese puente gozan de guarida asaltantes de combis de servicio colectivo de pasajeros, eso lo saben policías estatales, y municipales de Chimalhuacán y, Chicoloapan, pues por la tarde se reúnen con los maleantes, tal vez asisten para recoger $u cuota económica. Así las cosas, en tanto policías estén asociados con delincuentes, ciudadanos seguirán siendo víctimas, de la mafia policías y ladrones.



Desesperados, líderes del PRI, PAN, y PRD, invitan a políticos de la organización ’si por México’, propiedad Claudio X. González Guajardo, y Gustavos de Hoyos, a asociarse en las próximas elecciones, para hacer frente a candidatos del partido Morena, estas lacras PRINISTAS, están desesperados por amafiarse con quien se deje, están conscientes que el electorado los repudia y, que logran su objetivo comprando el voto.



’Si nos esforzamos con todo lo que tenemos no importa si ganamos o perdemos, porque el esfuerzo es la prueba de la victoria’, nada cuesta ser feliz.