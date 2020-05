Una patrulla destrozada y 20 detenidos tras enfrentamiento entre policías estatales y opositores al Hoy No Circula en Hidalgo



Juan Ricardo Montoya



Una patrulla de la Policía Estatal destruida y 20 activistas detenidos es el saldo de un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) y opositores al programa Hoy No Circula ocurrido sobre la carretera federal México Laredo, en el tramo que une a las ciudades de Pachuca con Actopan.



El choque entre activistas y elementos policíacos se suscitó alrededor de las 4 de la tarde en un retén de la Policía Estatal localizado sobre esa vía cerca de la entrada de Ciudad del Conocimiento del municipio de Pachuca.



En ese lugar los policías intentaron infraccionar al conductor de un auto por conducir en un día que no le correspondía tal como lo establece el programa Hoy No Circula.



Para impedir ser multado el conductor solicitó el apoyo a los integrantes del Movimiento en contra del Hoy No Circula, encabezados por Armando Monter, autonombrado coordinador federal de las autodefensas de México.



Tras una discusión se dio un enfrentamiento entre opositores al Hoy No Circula y los agentes. Algunos activistas lanzaron piedras en contra de las patrullas. Una de las unidades fue destrozada por dos personas de acuerdo a un video grabado por personas que viajaban en un autobús.



Minutos después arribaron al lugar otras unidades de la policía estatal y lograron someter a Monter y sus seguidores los cuales fueron remitidos a la agencia del ministerio público.