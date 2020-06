Una pequeña esperanza

Nos acercamos al fin de mes y a la apertura de algunas actividades económicas en el estado de Guerrero.

Este arranque de actividades va a dar oportunidad de salir del confinamiento, pero ahora es cuando será necesario echar mano de lo aprendido para poder transitar y realizar las actividades económicas sin resultar contagiados por el Coronavirus.

Hay que insistir en cuidar a los adultos mayores, porque los datos así lo demandan.

En Guerrero los de mayor edad están siendo los más afectados por el Covid-19.

De acuerdo a la información proporcionada por el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, hoy martes, los fallecidos en Guerrero con más de 60 años suman 497, de un total de 1229 positivos de ese rango de edad. Eso representa el 40 por ciento de letalidad.

Del rango de 25 a 59 años, los fallecidos son 251, de un universo de 3 mil 095, lo que representa el 8 por ciento de letalidad.

Lo anterior significa que dentro de ese rango de edad más personas contraen el virus, pero mueren menos que los individuos de más de 60 años.

Esto debería obligar a todos a cuidar en extremo a los padres, abuelos, abuelas, tías y tíos que se encuentran en ese rango de edad, porque la pandemia no se ha domado ni se ha terminado y se prolongará en el tiempo de acuerdo a las acciones que tanto gobierno y población realicen en coordinación para mitigar el número de contagios.

El Covid-19 representa menor letalidad a quienes se ubican en el rango de edad de menos de 25 años, con un universo de 233 enfermos hasta este día, de los cuales han fallecido 7, representando el 3 por ciento de letalidad.

La población de este rango de edad pasará sin sufrir estragos, casi nada en comparación con la afectación que realiza este virus en la población de más de 60 años.

Estos datos pudieran servir para intensificar medidas de protección para aquellas personas que están en mayor riesgo de padecer esta enfermedad y fallecer por ella, durante la llamada ’nueva normalidad’.

Otro dato que resalta es que todos los municipios de la Zona Centro ya tienen casos positivos, al agregarse Mochitlán a esta lista de casos con contagios.

Así ya se tienen en el estado 4 mil 557 casos confirmados y 755 total de defunciones, cantidades que se dicen fácil, pero parece que no hemos podido o querido ver el tamaño de la tragedia en Guerrero e intentar colaborar con mayor decisión, pesa a las acciones que cada día se realizan desde los gobiernos municipales y del estado para contener la pandemia.

Para empezar a ver en su justa dimensión esta tragedia que envuelve al estado, podemos hacer un simple ejercicio de comparar cuántos autobuses se requieren para trasladar a 755 personas.

La respuesta es que se necesitan 17 autobuses de 44 asientos y estos formarían una hilera que alcanzaría 221 metros, si cada camión mide 13 metros de largo, por eso, aunque se diga fácil en números, la tragedia es mayúscula, porque ha enlutado hogares y fraccionado familias.

Tiene razón el gobernador del estado al decir que no se trata de contabilizar números estadísticos sino personas, las que están enfermando y perdiendo la vida.

A estas alturas todos tenemos familiares o conocidos que han perdido la batalla frente al Covid-19 y además de ser doloroso, resulta frustrante ver que existe un porcentaje de la población que hace caso omiso a seguir los cuidados establecidos por Salud federal, la estatal y municipal.

Mientras Acapulco ha llegado a 2 mil 719 positivos, Chilpancingo con 473, Iguala 192, Taxco con 80 y Zihuatanejo con 77.

Las defunciones de Acapulco son 421, Iguala con 72, Chilpancingo 67, Taxco 29 y Zihuatanejo 10.

Pese a estos datos, según la información ofrecida por Carlos de la Peña, este martes se presenta una pequeña reducción de camas utilizadas, porque el sábado se tenían 62.5 por ciento de ocupadas y hoy se reportan 58.2 por ciento.

Una reducción mínima que puede ser una pequeña esperanza del inicio del frenado de la pandemia en Guerrero, aunque es pronto para echar las campanas al vuelo y habrá que esperar que se consoliden esta tendencia a la baja.

Este dato, ha movido al estado al lugar diez en el entramado nacional, después de haber estado en los lugares 2 y 3.

Esperemos que este pequeño cambio se agrande para el día primero y se consiga cambiar el color del semáforo de rojo a naranja; es decir, que dé resultados el esfuerzo del gobernador y su equipo, así como del presidente municipal de Chilpancingo, de la presidenta de Acapulco, y de la población que ha sumado conscientemente su esfuerzo para contener el avance del covid-19.