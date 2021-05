Una plaga incontenible la violencia de genero: CODHEM

Toluca, Estado de México 4 de mayo de 2021.- Con el fin de reforzar la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, la Comisión de Derechos Humanos del Estado del Estado de México (Codhem) abrió el portal digital ’Codhem con las mujeres’, una herramienta tecnológica en el que se proporciona atención, información, datos estadísticos, normatividad y capacitación de forma ágil y segura; además de formularios en línea para la presentación de quejas por la vulneración de derechos y para solicitar amnistía.



Al presentar este servicio, el ombudsperson mexiquense afirmó que la violencia contra la mujer se expande como una plaga incontenible ’por ello, quienes sirven desde las comisiones de derechos humanos tienen el deber de alzar la voz, actuar con prontitud, inteligencia y contundencia ante las graves violaciones a sus derechos humanos.’



En conferencia de prensa virtual señaló que ’es inhumano pretender que no pasa nada; no podemos negar una realidad en la que cada día se le arrebata la vida a diez mujeres; en la que una de cada tres sufren violencia física o sexual’, de ahí que la Codhem –dijo- trabaje sin tregua y sin descanso por ellas, ya que deben conocer y ejercer todos y cada uno de sus derechos



El presidente del Organismo defensor agregó que esta nueva herramienta permitirá a niñas, adolescentes y mujeres contar con servicios en los que conocerán sus derechos, así como de defensa y protección, al ser un espacio útil, novedoso, que busca prevenir, atender y erradicar la violencia de género.



Puntualizó que es necesario reivindicar los derechos de las mujeres enseñando que ninguna persona tiene supremacía sobre otra: ’la mujer que sufre violencia no debe sentir vergüenza, no debe esconderse: debe recibir respaldo para recuperar su libertad, su independencia, su dignidad, el respeto hacia sí misma.’



’No más abuso en contra de las mujeres: no más hijas, madres, novias, esposas, transeúntes ni compañeras ensangrentadas… destrozadas por la fuerza bestial de quienes se creen superiores por el solo hecho de ser hombres’, exigió el ombudsman.



La titular de la Visitaduría de Atención Especializada mencionó que la Codhem apuesta por la prevención de la violencia de género para sumar acciones y no llegar a casos de feminicidio, por lo que el portal Codhem con las mujeres pone al alcance los servicios de las visitadurías adjuntas de Igualdad de Género, contra la Trata de Personas y de Atención a Mujeres Privadas de Libertad; así como del Programa de Protección y Acceso a la Justicia en casos de Violencia Digital de Género.



Por su parte, la directora del Centro de Estudios en Derechos Humanos, explicó los apartados que el portal web ofrece en materia de educación, capacitación, arte, cultura y entretenimiento y la directora general de Administración y Finanzas, presentó la aplicación para teléfonos móviles ’La CODHEM te cuida’, un servicio de alerta mediante el cual la usuaria se conecta permanentemente con cinco personas (familiares o amigos) de su confianza, a quienes puede pedir ayuda de forma rápida en caso de estar en problemas o sentirse en peligro, enviando su ubicación en tiempo real, al tiempo que preserva su privacidad y la libre toma de decisiones.



La App ’La CODHEM te cuida’ es gratuita, está disponible en los sistemas IOS y Android, y complementa la base tecnológica de apoyo generada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para la defensa de las prerrogativas de las y los mexiquenses, al sumarse a las aplicaciones AppCodhem, AppCodhem Per para periodistas, el sitio Codhem.org.mx, el portal codhemconlasmujeres.org.mx y el programa ’Llama y protege tus derechos’ de casetas de videollamadas.



La Codhem está convencida de que, el acceso a la información y el conocimiento es una herramienta para prevenir cualquier vulneración de derechos humanos y en específico, el portal web ’Codhem con las mujeres’ ayudará a evitar el flagelo de la violencia de género, concluyó el presidente de la Codhem.