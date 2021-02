Una Reflexión a lo Pentonto......

APROBARON QUE ESTEBAN MOCTEZUMA FUERA COMO EMBAJADOR A LOS ESTADOS UNIDOS Y QUE LA MAESTRA DELFINA, PRIMERA EGRESADA DE LA NORMAL, LLEGUE COMO SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y COMIENZA EL CAMBIO IDEOLÓGICO… EL QUE AVISA, NO ES TRAIDOR.



LA IGLESIA CATÓLICA REPARTE BOLSITAS DE CENIZA PARA QUE RECORDEMOS QUE YA NO SOMOS SIMPLE POLVO SINO QUE TAMBIÈN CONTAMINAMOS CON LAS BOLSITAS. BOLSITA ERES Y CON BOLSITA CONTAMINARÁS…



RECORDEMOS QUE NO ES LO MISMO TENER UN ’CARGO PÙBLICO’ QUE SER UNA CARGA PÚBLICA, COMO LO SON MUCHOS POLÍTICOS EN EL PODER Y EN EL JODER…



Pues podríamos decir como aquel clásico: ’pues no hay chile que les embone’ y convertirlo en no hay vacune que les llene. La realidad es que existe una enorme dificultad para tener las vacunas, mucho es por las pendejadas del señor Gatell y de sus suspiros políticos para dejar la ’ciencia’ y convertirse en político, cuando menos tiene o podría tener muchos más recursos para sobrevivir su vejez. La realidad es que no existen las famosas vacunas y ya las pagamos, lo que no nos dicen es que las grandes farmacéuticas siguen haciendo un enorme negocio con la especulación y con la pandemia que sigue matando a millones de personas en el mundo, y en México tenemos cerca ya de los dos millones de contagiados y miles de muertos, tan es brutal este impacto que me permito comentarles una pequeña historia:



’Hablaba con un gran y talentoso amigo sobre las obras de Don Antonio Velasco Piña, cuando de pronto le dije que por favor cuando lo visitara, porque eran grandes amigos, me lo saludara, y él, abatido, me contó: ’Pues hace muy poco murió de coronavirus, estaba con otra amiga suya y me cuenta que desayunaron y al terminar, el maestro le suplicó que lo dejara meditar un poco, tenía ganas de estar en soledad. Se colocó en meditación y ella salió, y al rato entendió que el maestro acababa de partir, había muerto’, él como un hombre ordenado y visionario de lo que es la vida o lo que era al final de cuentas, había dejado pagado sus servicios funerarios y el asunto es que por la tragedia y el número de muertos en el país, esos servicios se retrasaron por varios días y ella con los paramédicos tuvo que estar al pendiente y atendiendo, en una bañera el cadáver del maestro para conservarlo y al final de cuentas cuando tuvieron el visto bueno de la funeraria lo llevaron y también tardaron unos días para prepararlo y enterrarlo.



Seguramente, el maestro estaba consciente de que el cuerpo solamente es un material de paso y que lo que importa es mantener el espíritu y así termina la vida de un gran hombre al que seguramente extrañaremos mucho los que le hemos conocido y admirado por su valor y calidad humana uno de los guardianes del conocimiento.



Seguro que el presidente está muy ocupado o lo traen muy embobado con el asunto de las vacunas, al entender que no entiende de lo que en realidad se trata, porque a lo mejor y es seguro, no le han dicho que el anterior sistema nacional de vacunación tenía capacidad de vacunar a diez millones de personas en el país en un lapso de un mes. Tampoco le explican porque es parte del negocio político de muchos que andan en los puestos con presupuestos el decirle que el cuenterete ese de que tenemos funcionando un SISTEMA DE ATENCIÒN MÉDICA GRATUITA es totalmente falso, primero porque lo he comprobado y no hay forma de que ni siquiera le digan a uno dónde están los centros de atención y pues cuando los encuentran como una aguja en un pajar lo terrible es que a lo mejor le cobran alguito para la recuperación y le dan su receta pero nada de medicamentos, así que tiene que ir a las farmacias y por decirles algo, el mes pasado adquirí una gotas oftálmicas que costaron 600 peso y un medicamento para el dolor que costo setenta pesos, este mes los tuve que comprar de a fuerza a un precio de casi novecientos pesos las gotas y 141 pesos las cápsulas, y bueno, la realidad es que uno se chinga o se jode y lo compra para medio sobrevivir y deja de tragar con el cuenterete de que hay sobrepeso, sobrepeso dije, no sobran pesos..



Y es que a los hombres o mujeres de poder es muy sencillo engañarlos, ellos piensan que no lo hacen sus cercanos porque le tendrían miedo, pero por ejemplo, nadie nos dice en realidad a quién le compramos y a cómo les compramos los miles de toneladas de frijol, maíz, leche y otros alimentos que importamos porque no somos capaces de producirlos para tener una auto alimentación, igualito que el gas, lo compramos y cuando cierran las válvulas pues nos chingamos, así que ahí están los grandes faltantes y por esa razón ese sitio para las compras de medicamentos y alimentos se reserva siempre a los de mayor confianza o a los parientes del presidente, pues hay mucho pero mucho dinero que se puede ocultar en las compras, total ni quién los pese ni quién compruebe lo que cuestan y menos dónde terminan, así que por ahí hay que rascarle, porque recordemos que desde los tiempos de Echeverría esa posición se le dejó al maestro Hank acompañado para cobrar los chayos por el cuñado del presidente que terminó en el bote en Estados Unidos, y en tiempos de Salinas se le dejó al hermanito que también terminó en el botellón por asuntos de familia y corruptelas que les dejaron millones de millones de dólares a la familia. Hoy, pues las cosas no cambian mucho cuando la admiración política del presidente anda ya obnubilada por el modelo Echeverría, buscando puestos y discursos en el medio internacional, si es mucho más sencillo hacer reclamos y discursos internacionales que gobernar un país… digo, simple reflexión a lo pendejo…