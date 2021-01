Una reflexión en el cambio

COMO SIEMPRE, APARENTANDO POSTURAS ’LIBERALES’, ALGUNAS ’MULAS’, DECÍA DON PORFIRIO, LO ÚNICO QUE BUSCAN ES SU MAÍZ…



Por supuesto que existe un enorme interés en la población y en el criterio y acción de AMLO para que el magisterio empiece a realizar su proceso en las clases presenciales y lo que a lo mejor no explica bien es que la gente está ‘harta de que el sistema de línea, en vez de ayudar a los estudiantes y a los padres y maestros ha generado una enorme crisis porque al final de cuentas se ha perdido el año escolar y si esto continúa no se podrán adelantar los canales de la transformación ideológica que requiere el famoso cambio de SISTEMA, donde el ejército magisterial lleva la delantera.



Entendamos los mexicanos que cuando se ha dado la instrucción del cambio de sistema no se puede andar jugando con esto y que en ello lo primero que se debe hacer es buscar los mecanismos del cambio ideológico y toda la estructura educativa debe estar en este sentido, por desgracia, los centros universitarios que durante los años sesenta y ochenta jugaron el papel más importante de las luchas sociales perdieron en los movimientos desde 1968 y esto ocasionó el rompimiento de las escuelas de cuadros y de las militancias y manifestaciones en todos los actos importantes, por ello el mismo gobierno actuaba como captador de los mejores dirigentes y organizaciones políticas para incorporarlos en las luchas electorales, donde recibían recursos, protección y puestos con presupuestos y esto generó la degradación de los movimientos y la importancia de las acciones políticas de los jóvenes dando paso al gran oportunismo político que se ha vivido desde aquellas épocas, dejando que la tecnocracia supliera a la política y los dirigentes de antaño que luchaban por cuestiones sociales se convirtieran en burócratas o en ’escritores pagados incorporados a los intelectuales orgánicos o a los grupos escolares que garantizaban puestos y la posibilidad de estar gozando de salarios hasta la jubilación’, por ello, la inmensa mayoría de los viejos ex dirigentes se quedaron en los centros de estudio y ahí se protegieron porque no tenían ya ni las organizaciones ni las agallas de la lucha social y se han convertido, en muchos casos, en los grandes burócratas de las organizaciones políticas…



Hace apenas unos días recordaba el cómo en los tiempos del cambio del franquismo en España, cuando ganaron y se abrieron las organizaciones a las luchas electorales lo sorprendente fueron los resultados donde ganaban elecciones los viejos dirigentes del Partido Comunista Español y lograron hacer que todos ellos llegaran ante el ’famoso rey de España, nombrado por Francisco Franco, a rendirle honores y se inclinaran vestidos de frac y de vestidos de lujo porque estaban ante el Rey y aparentaban una nueva forma de vida democrática que, al final de cuentas, no ha sido buena ni para España ni para los movimientos sociales porque: ’TODO CAMBIA PARA SEGUIR IGUAL’… Y EN MÉXICO, PUES ESTO SIGUE, DE TAL SUERTE QUE LA VIEJA MAFIA EL PODER AHORA SON LOS ALIADOS DEL PODER Y SIGUEN GANANDO CON CONTRATOS Y GOZANDO DE LOS BIENES Y FONDOS PÚBLICOS PARA HACER SUS NEGOCIOS PRIVADOS A CAMBIO DE CONTROLAR SUS INTERESES Y A LAS MASAS DEL INFELIZAJE NACIONAL… Esta es la realidad actual.



Después del proceso electoral, donde gana Andrés Manuel López Obrador la Presidencia con amplio margen y se destruyen los partidos políticos, ya destruidos por el burocratismo propio y el inmenso nivel de corruptelas y entreguismo, solamente se muestra en la corriente política nacional el poder del presidente, porque al final digan lo que digan, el MOVIMIENTO DE MORENA solamente es un juego y lucha de poderes de tribus y mafias que se han integrado, pero que no forman un verdadero partido político, por esa razón, ahora, el presidente establece su lucha por el cambio utilizando al magisterio su gran aliado en el cambio de mentalidades ideológicas para el cambio del sistema.



Lo importante es que con el cambio de poderes en Estados Unidos, el presidente Joe Biden podría no estar muy de acuerdo en los cambios que se avecinan en América Latin: en México, Venezuela, Colombia, Cuba, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador y otras partes que con la crisis, seguramente volverán a las políticas sociales en un intento de control en los países para que no se desborden las pasiones y los malestares y se llegue a los enfrentamientos armados como en el pasado, donde los grupos paramilitares vuelvan a operar en la violencia y esto ocasionaría una gran conflicto porque la economía y la sociedad se volcaría en una crisis espantosa. Por ello, el cuidado de los cambios y la forma en que se lleven serán vitales para que se puedan operar en tales condiciones donde la crisis económica influenciará en la política y puede desbordarse en la violencia. Observar el proceso que ha llevado el presidente Andrés Manuel López Obrador es importante, porque es un nuevo esquema de operación donde el carisma y la autoridad moral que ha ganado a lo largo de muchos años de esfuerzo y de luchas le dan la enorme posibilidad de controlar y encabezar un cambio aún sin contar con los instrumentos partidistas tradicionales y esto puede ser bueno, pero con graves consecuencias si se llegara a malgastar la figura política del presidente o llegara a tener serios problemas de salud y de seguridad, porque entonces los grupos se enfrentarían sin tener ninguna regla en el proceso y las pasiones y las ambiciones están sin duda a flor de piel para que muchos jefes de tribus políticas traten de encabezar el poder en vez del presidente, y esto, sin duda, puede generar graves problemas y conflictos en México porque los peores conflictos se dan con los iguales y no por los enemigos, y al parecer, muchos de los peores enemigos del actual gobierno están dentro, no en la ’oposición’ que ni existe.



